班森賀建遊民所案 市府讓步：尋找其他合適地點

市府很可能打消在華人眾多的班森賀社區建立遊民收容所的計畫。(記者顏潔恩╱攝影)

市府計畫在華人 聚集的布碌崙 (布魯克林)班森賀社區新建遊民收容所，受到大批華人居民強烈反對，擔心影響商家及孩童安全；布碌崙南區市議員崔馬克(Mark Treyger)日前表示，社會服務局局長班克斯(Steven Banks)已作出讓步，將會尋找社區內其他合適地點，很可能放棄原先選，讓不少華人鬆一口氣。

該計畫原定在Bath大道2147號的空地上建立遊民收容所，接納150名男性遊民，因為該址兩條街以外就是當地華社繁忙的Bay Parkway商業區，附近也有華人子弟念書的學校；很多華人表示，若收容所蓋在遠離鬧市的空地、且接納家庭遊民，當地居民會諒解，但收容150名男性遊民，難保當中不會有惹事的癮君子、嗜酒的人。

崔馬克為此聯繫班克斯，要求他撤銷建案申請，再與社區民眾協商更適合的地點，否則社區不會讓步，最壞就是鬧上法庭；終於班克斯作出回應，崔馬克說，班克斯同意他的建議，決定尋找比舊址更適合的地點，「如果找到的話，就會替代Bath大道2147號建案」。

崔馬克表示，這個保證對反對者而言，是邁向成功的一步，他將會持續給社區更新情況；他說，遊民需要的不只是睡覺的地方及三餐溫飽，更需要健康和心理輔導，而班森賀不具備這些社會服務基礎設施，希望當局能以此作考量。

州眾議員 寇頓(William Colton)表示，當局願意放棄Bath大道2147號空地，說明他們也意識到建造可能帶來的難題；當地民選官員將繼續針對該議題和當局密切聯繫，並提供更多的研究證明該地址不適合造收容所，力求當局完全打消念頭。