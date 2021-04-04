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疫情重創 紐約市75%餐館去年盈利減半

記者金春香╱紐約報導
紐約市四分之三餐館去年營業收益下跌幅度超過50%。（記者金春香╱攝影）
紐約市四分之三餐館去年營業收益下跌幅度超過50%。（記者金春香╱攝影）

紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)對全市400多家餐廳和酒吧2020年營業額情況進行調查，報告結果顯示，其中四分之三的商家都表示，過去一年營業收益與前一年相比下跌一半以上；另外21%商家的營業額降幅也在26%至50%之間。

報告也顯示，49%的受訪業者表示目前他們最需要的是租金補助，75%業者過去一年的營業收益與前一年相比下降50%以上，更有44%的業者表示今年1月平均每周營業額與去年1月相比，下跌76%至100%。

該聯盟執行長里吉(Andrew Rigie)表示，根據他過去一年與全市無數餐廳和酒吧業者的對話，可以確定該調查數據的準確性；眾多商家無法維持運營，或無法支付租金及其他經營開銷，餐廳要不就選擇完全關閉，要不就只能選擇裁員或嚴格限制開支來繼續維持經營，然而還是有很多餐廳無法僅通過外賣生意生存下去。

疫情期間，餐飲業是受疫情打擊最嚴重的產業質疑，尤其是紐約市內餐廳和酒吧，一年內數次被要求停止堂食，或限制堂食客流量；在冬季被限制堂食期間，很多餐廳由於資金、場地和人員限制，無法提供較佳的戶外用餐環境，更進一步導致營業額直線下降。

紐約市餐飲業日前獲得280億元聯邦紓困金提供多項補助，獲得批准的申請者可以獲得補助金，用來支付租金、員工工資、煤氣水電費及其他開支。

里吉表示，這些數據說明餐飲業者仍需要額外幫助，雖然現在紐約市堂食客容量增至50%，但該數字應提高至75%，並指出晚間11時宵禁規定應該取消，或至少應推遲至凌晨。

紐約市 租金 疫情

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