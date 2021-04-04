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房市回暖 曼哈頓3月交易量創14年新高

記者金春香╱紐約報導
房價下降，充足的待售房屋資源，以及不斷加速的疫苗注射速度，紐約市房產市場逐漸回暖。（記者金春香╱攝影）
房價下降，充足的待售房屋資源，以及不斷加速的疫苗注射速度，紐約市房產市場逐漸回暖。（記者金春香╱攝影）

根據最新房產報告，紐約市房產市場逐漸回暖，房屋價格與疫情前相比大幅下降，2月全市五區的房屋成交數量創下新高；3月全市簽約售出的房屋數量比2月增加3.5%，較去年同期增長137.2%。

根據房產網站StreetEasy報告，今年2月，曼哈頓有1304套房屋成交，是過去八年內成交量最高的2月，並比去年2月成交數量增加70.7%，房屋售價中位數降至139萬5000元；2月，曼哈頓待售房屋數量也比去年同期增加23.9%。

布碌崙(布魯克林)房屋平均價格2月也下降了5.5%，是StreetEasy數據分析開始以來降幅最大的一次；2月布魯克林有773個進行合同簽約的售房交易，與去年10月最高值774個相比基本持平，售價中位數為90萬元，是2015年以來最低值。

皇后區房屋價格與去年基本持平，年度售出房屋數量比上一年度增加31.4%。

StreetEasy房產分析師吳南希表示，如今紐約市進入新冠疫情已經一年，對很多買家來說，過去一年只能進行櫥窗購物，不方便實際購買，且大家也在等待合適的時機出手入置房屋，如今隨著房價下降，充足的待售房屋資源，以及不斷加速的疫苗注射速度，房屋貸款利率只會上升不會下降，許多買家都表示現在是買房的最好時機。

StreetEasy數據也證明，很多賣家過去一年在出售房屋就將價格定低，在與買家協商過程中也接受較低報價。

此外房地產中介網站UrbanDigs數據顯示，3月全市有近1500間共有公寓(Condo)和合作公寓(Co-ops)出售，比2月增加36.5%，與去年同期相比更是增加137.2%。

UrbanDigs聯合創始人Noah Rosenblatt表示，這是過去14年以來曼哈頓單月交易數量最多的一次，且成交房屋遍布曼哈頓不同地段，從下東城到公園大道各個地方。

房地產公司Douglas Elliman的另一份報告也顯示，與去年3月相比，今年3月簽署的全新共有公寓買賣合同增加了690%，這證明人們對紐約市的安全和復甦恢復信心，並有大量首次購房者進入房市，帶動房市復甦。

Rosenblatt對紐約市房地產市場在未來幾年保持持續增長抱有信心，相信零售業的恢復，上班族重回辦公室，學校復課，人們在紐約市的住房需求只會增加。

紐約市 曼哈頓 房地產

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