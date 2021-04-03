華埠停建監獄被駁 鄰里聯盟怒吼：抗爭到底

堅尼路以南鄰里聯盟及眾多反對監獄建案者在現華埠拘留所前集會，要求市府停止建案。（記者金春香／攝影）

華埠 城區監獄 土地利用案無效判決，日前遭州高等法院第一上訴庭推翻，原告之一「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，簡稱NUBC)2日在位於曼哈頓華埠中央街的現有監獄前抗議，表達對上訴庭判決結果的不滿，表示會繼續上訴，與市府抗爭到底。

「堅尼路以南鄰里聯盟」及其他五名原告，去年初在州高等法院控告市府，指市府在華埠建監獄違反「紐約州環境質量審查法」(SEQRA)和「統一土地使用審查程序」 (ULURP)，要求終止華埠監獄修建工程；去年9月高等法院法官判決華埠城區監獄土地利用案無效，但市府隨即上訴。

今年2月，州高等法院第一上訴庭對該案聽取口頭辯論，市府代表律師強調市府部門進行了社區要求的相關公聽會，程序合法；3月30日，上訴庭推翻此前州高等法院法官凱利(John Kelly)的判決。

國寶銀行創辦人孫啟誠的女兒孫儀文當日參加抗議活動，代表一直站在反華埠監獄戰線的父親發言；孫儀文表示，凱利法官禁止市府在社區建造大型監獄，在十多頁的判決書中提出多個原因，其中之一是市府未遵守SEQRA和ULURP規定，且完全忽視新監獄會對華裔 社區造成嚴重負面影響。

孫儀文還逐一指出第一上訴庭判決書的不合理，包括上訴法院判決書僅簡短兩頁，稱市府已遵守法規；還稱市府選址白街無需再進行ULURP，因為此前選址的中央街80號已經通過ULURP；SEQRA法律規定市府需嚴格遵守每一項規定，但上訴庭卻說市府選擇白街的情況較特殊，只是替代先前選的中央街地點，所以不需嚴格遵守法規。

孫儀文批評上訴庭這種扭曲的解釋，證明市府無視對華裔社區造成傷害，也更進一步證明對華人社區一向的歧視。

NUBC共同創辦人李卓勳(Jan Lee)表示，過去兩年半，市府種種作為都在隨時提醒著華裔「你不屬於這裡」；如今華社在新冠疫情下苦苦掙扎，市府卻仍執意推動監獄建案，令人無法容忍。

NUBC成員許俊豪曾感染新冠住院治療數周，他說一旦開始修建新監獄，巨大煙塵會傷害更多華埠老人的心肺，華埠從一開始就不應該建監獄，一定要抗爭到底。