我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

華埠停建監獄被駁 鄰里聯盟怒吼：抗爭到底

記者金春香／紐約報導
堅尼路以南鄰里聯盟及眾多反對監獄建案者在現華埠拘留所前集會，要求市府停止建案。（記者金春香／攝影）
堅尼路以南鄰里聯盟及眾多反對監獄建案者在現華埠拘留所前集會，要求市府停止建案。（記者金春香／攝影）

華埠城區監獄土地利用案無效判決，日前遭州高等法院第一上訴庭推翻，原告之一「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，簡稱NUBC)2日在位於曼哈頓華埠中央街的現有監獄前抗議，表達對上訴庭判決結果的不滿，表示會繼續上訴，與市府抗爭到底。

「堅尼路以南鄰里聯盟」及其他五名原告，去年初在州高等法院控告市府，指市府在華埠建監獄違反「紐約州環境質量審查法」(SEQRA)和「統一土地使用審查程序」 (ULURP)，要求終止華埠監獄修建工程；去年9月高等法院法官判決華埠城區監獄土地利用案無效，但市府隨即上訴。

今年2月，州高等法院第一上訴庭對該案聽取口頭辯論，市府代表律師強調市府部門進行了社區要求的相關公聽會，程序合法；3月30日，上訴庭推翻此前州高等法院法官凱利(John Kelly)的判決。

國寶銀行創辦人孫啟誠的女兒孫儀文當日參加抗議活動，代表一直站在反華埠監獄戰線的父親發言；孫儀文表示，凱利法官禁止市府在社區建造大型監獄，在十多頁的判決書中提出多個原因，其中之一是市府未遵守SEQRA和ULURP規定，且完全忽視新監獄會對華裔社區造成嚴重負面影響。

孫儀文還逐一指出第一上訴庭判決書的不合理，包括上訴法院判決書僅簡短兩頁，稱市府已遵守法規；還稱市府選址白街無需再進行ULURP，因為此前選址的中央街80號已經通過ULURP；SEQRA法律規定市府需嚴格遵守每一項規定，但上訴庭卻說市府選擇白街的情況較特殊，只是替代先前選的中央街地點，所以不需嚴格遵守法規。

孫儀文批評上訴庭這種扭曲的解釋，證明市府無視對華裔社區造成傷害，也更進一步證明對華人社區一向的歧視。

NUBC共同創辦人李卓勳(Jan Lee)表示，過去兩年半，市府種種作為都在隨時提醒著華裔「你不屬於這裡」；如今華社在新冠疫情下苦苦掙扎，市府卻仍執意推動監獄建案，令人無法容忍。

NUBC成員許俊豪曾感染新冠住院治療數周，他說一旦開始修建新監獄，巨大煙塵會傷害更多華埠老人的心肺，華埠從一開始就不應該建監獄，一定要抗爭到底。

許俊豪曾感染新冠住院治療數周，他說一旦開始修建新監獄，會有更多華埠老人的心肺會被...
許俊豪曾感染新冠住院治療數周，他說一旦開始修建新監獄，會有更多華埠老人的心肺會被巨大煙塵侵害。（記者金春香／攝影）

監獄 華埠 華裔

上一則

捷運分局華人局長：民眾安心搭地鐵 絕不容忍仇恨犯罪

下一則

總警司訪華埠：力保亞裔安全 鼓勵錄影、上傳社媒、報警

延伸閱讀

洛市警長摩爾走訪華埠 實地查訪仇恨亞裔犯罪

洛市警長摩爾走訪華埠 實地查訪仇恨亞裔犯罪
華埠逾百志工 明天助年長者預約打疫苗

華埠逾百志工 明天助年長者預約打疫苗
名廚楊玉華捐款 支持華埠餐館

名廚楊玉華捐款 支持華埠餐館
加州眾議員邱信福赴東華醫院 接種首劑莫德納疫苗

加州眾議員邱信福赴東華醫院 接種首劑莫德納疫苗
市議員參選人坎斯頓、帕茲納 訪中華公所

市議員參選人坎斯頓、帕茲納 訪中華公所

熱門新聞

3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃