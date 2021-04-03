按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

龍方芬今年1月感染新冠病毒，經過兩個月治療並無起色，其家人只能通過視頻查看陷入昏迷的她。(郭嬌提供)

今年49歲的龍方芬三年前獨自來美打拚，從事足底按摩，多年省吃儉用，好不容易熬過去年疫情 高峰期、恢復工作了，不料今年1月感染新冠病毒，一周內病情急速惡化，經過兩個月治療並無起色，日前已被醫生下達「最後通牒」；她遠在中國 的兒子希望來美探望，「無論如何都要把母親帶回故土」。

影音來源：郭嬌提供

龍方芬來自中國四川省安岳縣，三年前為改善家中生計，持旅遊簽證來美國 打拚，一直從事足底按摩；記者以微信越洋採訪她在中國的親人，她的兒媳郭嬌表示，「婆婆省吃儉用，為了多存錢，甚至一個月只吃酸菜，貴重物品也捨不得買，很快還清欠款並定期給家中寄錢」。

龍方芳的兒子李兵表示，由於美國沒有親友，母親赴美打拚的計畫並不被家人支持，但因母親一再堅持前往美國，家人只能被迫同意，三年來通過微信等社群媒體聯繫。

去年疫情爆發，李兵說，母親一度失去收入，租住在日租15元的家庭旅館；他說，一家人因擔心母親的健康，曾要求她返回中國，但隨著機票價格越來越高，母親也不願放棄美國夢，就不了了之，「剛開始機票1萬元(人民幣，下同)左右，後來漲到快10萬元，但我仍想借錢買票讓她回來」。

龍方芬的家人說，疫情趨緩後，她重回崗位工作，但今年1月23日視頻通話時，龍方芳出現乾咳症狀，以為是小感冒，因此掉以輕心，直到昏迷住院前幾日，仍堅持工作；郭嬌說，「婆婆於今年1月28日突然失聯，最後才得知，婆婆因昏迷，被家庭旅館的房東撥打911送醫院搶救」。

郭嬌表示，龍方芬入院治療三天後，醫院告知病情好轉，但今年農曆新年大年初一，家屬被通知她的病情加重，送往加護病房(ICU)搶救，需使用呼吸器維生。

經過兩個月治療後，郭嬌說，醫生稱婆婆的病情並未好轉，進一步救治後仍不見效，日前已被下達最後通知，通過視訊電話看到病床上昏迷的婆婆。

李兵說，母親的情況並不樂觀，他與妻子以及妹妹正在辦理前往美國的簽證，期盼能親自照顧母親，帶她返回家鄉，「哪怕只有一絲希望，我都希望醫院嘗試；如果當初知道是這種結果，我怎麼也不會同意她來美國」。

美國川渝同鄉會總商會常務副會長曾澄表示，協會目前盡一切努力向龍方芬一家提供協助，除了向中國駐紐約總領事館匯報外，還聯繫國會眾議員孟昭文辦公室幫助家人辦理簽證事宜，並提供免費法律援助，告知患者家人辦理簽證所需證件。

曾澄說，龍方芬並非個例，在美國有許多辛苦來美打拚的鄉親，在疫情期間不幸染病，需要協助，協會都伸出援手，幫助鄉親度過難關；她表示，想要伸出援手或加入協會的鄉親可致電(516)450-1910諮詢。