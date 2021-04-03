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布碌崙2碼頭 4月5日關閉整修8至10周

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙渡輪服務5日起暫停，恐至5月底前都無法恢復船班。(取自NYC Ferry推特）
布碌崙渡輪服務5日起暫停，恐至5月底前都無法恢復船班。(取自NYC Ferry推特）

位於布碌崙(布魯克林)的兩個渡輪停靠站將從5日起開始整修工程，預計耗時八至十周，將會影響大批從布碌崙來往皇后區或曼哈頓中城的通勤客；執行此次計畫的經濟發展公司(Economic Development Corporation)建議，民眾可從其他碼頭搭乘郵輪，或是轉搭公車或地鐵

布碌崙共有九個渡輪停靠站，位於北部的威廉斯堡南區、布魯克林大橋公園1號碼頭是當中最繁忙的停靠站；根據計畫，布魯克林大橋公園1號碼頭將搬遷至Fulton Ferry Landing，並安裝新的駁船、擋泥板(fender)、無障礙通道等設施，共將耗資470萬元。

另一方面，威廉斯堡南區碼頭也將遷移到Kent大道，新的駁船將一次可容納兩艘船，容納量比從前更多；在南10街的碼頭入口處，也會有多項升級設施，確保對殘障人士出行友好。

消息指出，整修工程原本去年就要進行，但因新冠疫情才拖延至今，原本兩項計畫耗資670萬元，卻因延遲施工而產生額外費用，最終耗資1140萬元；整修工程將從5日展開，至少到5月底前都不會恢復船班。

該項目引起不少民眾投訴，因為改到其他碼頭搭乘渡輪，通勤客需多花費20分鐘時間；通勤客表示，天氣逐漸變暖，搭乘渡輪的民眾數量將增加，有關機構應一次只整修一座碼頭，不應兩座碼頭同時施工。

施工單位則表示，施工計畫不會再更改，整修期間只能麻煩通勤客另尋其他途徑抵達目的地；可選擇轉搭公車或地鐵，例如B32、Q59、B67、B25公車，或是J、M、Z、2、3號地鐵。

地鐵 布碌崙 布魯克林

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