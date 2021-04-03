紐約巴德音樂學院 4月8-10日研討佛樂

巴德音樂學院的美中音樂研習院將於4月8日至10日，展開為期三天的「佛教音樂的和合與悲憫」年度研討會。(美中音樂研習院提供)

紐約 巴德音樂學院的美中音樂研習院將於4月8日至10日，展開為期三天的「佛教音樂的和合與悲憫」年度研討會，以系列線上論壇、音樂表演來探討音樂與社會關係，追溯佛教音樂的歷史與發展；活動免費對外開放，民眾可註冊參與。

全球因新冠疫情 遭受衝擊，美國 社會問題也頻出，不少人面臨身心健康挑戰；研習院希望在此困難時刻，傳遞佛教音樂多角度對世間的影響，並透過音樂為大眾帶來一絲慰藉，從中獲得同情與安撫的力量。

這是該院第三屆年度研討會，由巴德美中音樂研習院院長蔡金冬和宗教研究教授Dominique Townsend共同主持，邀請來自不同文化背景的學者、教育家、作曲家、喇嘛、僧人及演奏家加入論壇行列，以線上形式與大眾交流，帶來不同地域、風格的佛教傳統唱誦及儀式音樂，還會公布特地為研討會創作的新曲。

活動首兩天將以論壇為主軸，從「佛教、音樂和社會」角度，研究佛教音樂歷史及其對古今中外音樂作品的影響，探討傳唱千年的佛教歌集，以及現代佛教音樂的功能和美學，再延伸到中國佛教音樂類非物質文化遺產的保護；屆時也會有問答環節，民眾可以發問。

為了讓觀眾對論壇內容有更直觀的理解和感受，每次論壇結束後，會展示佛寺的儀式音樂，讓民眾深入了解佛教藝術作品的創作靈感來源。

「佛教音樂的和合與悲憫」研討會於4月8日(周四)至10日(周六)進行，活動時間是下午5時30分至晚9時30分不等，免費對公眾開放；民眾需事先通過官網barduschinamusic.org/harmony2021註冊信息，也可了解研討會行程表。