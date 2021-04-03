蘇福克郡嚴打無證按摩 4華裔被捕

Shangri-La Spa & Bodywork按摩院。(取自谷歌地圖)

長島 蘇福克(Suffolk)郡警方近期嚴打無證按摩，調查當地兩個涉嫌非法的按摩院，三女一男共四名華裔 在警方執法中被捕；四人移送檢方後，以無證按摩的E類重罪提告，若罪成將面臨最高四年的監禁與罰款。

根據蘇福克郡警方消息，當地第六分局罪案調查組警員聯合布魯克黑文(Brookhaven)社區委員會及樓宇局人員，於1日晚上8時左右前往位於832號路25A室的Shangri-La Spa & Bodywork按摩院聯合執法，發現兩名報住在法拉盛的華裔女性涉嫌非法按摩，隨即將其逮捕。

警方表示，兩名被捕華女 分別為36歲的馬昭(Chao Ma ，姓名皆音譯)與37歲的黃莉(Li Huang，姓名皆音譯)，兩人均因涉嫌無證按摩的E類重罪被捕；布魯克黑文樓宇局工作人員表示，他們還發現該按摩院的裝修有多項違規，於是開出數張罰單，隨即關閉該中心。

另一家非法按摩院則是警方於3月29日，前往位於Deer公園大道1888號的Health-Enjoy Foot Spa按摩院執法中查獲，57歲的賈貴尼(Guizni Jia ，姓名皆音譯)與38歲的蕭靜文(Jinwen Xiao，姓名皆音譯)，因涉嫌無證按摩E類重罪被捕，該中心也因出現多項違規問題，被強制關閉。

法院消息顯示，賈貴尼與蕭靜文將於16日在第一地區法院(First District Court)過堂，馬昭與黃莉20日將在同一法院過堂；此外，市樓宇局紀錄顯示，位於Deer公園大道1888號的按摩院已是累犯，曾於2018年6月29日，因兩名華裔按摩女涉嫌無證按摩，被當局強制關閉。