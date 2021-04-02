法拉盛公車專用道4月9日開罰 最高罰250元

市交通局將於9日(下周五)起開罰，60天警告期滿後將開罰，若被攝像機拍下違規駕駛，初犯罰50元，累犯最高罰250元。(記者牟蘭／攝影)

市交通局(DOT)1日宣布法拉盛 市中心公車專用道的60天警告期(Warning Period)即將結束，將於9日(下周五)起開罰，若被攝像機拍下違規駕駛，初犯罰50元，累犯最高罰250元，若違規遭警員當場攔停，除了罰款還會扣除駕照 點數。

法拉盛市中心公車專用道計畫，是市府「重啟更好公車」(Better Buses Restart)項目一部分，規定除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行；該計畫試行至2022年1月，一周七天、每天24小時不間斷執行。

根據市交通局消息，這項計畫於今年1月19日開始，2月8日起進入60天警告期，本月9日開始罰款；違者若被攝像機拍到，雖不會被扣除駕照點數，但初犯需繳50元罰款，一年內違規超過五次者，將面臨高250元罰款。

市警109分局的警員提醒，若違規車輛被警員攔停，除需繳納罰款外，還會被扣除駕照點數。

市交通局表示，當局將與紐約市警合作，並延長公車專用道監控時間，保證公車專用道實施；當局以五大區28條公車路線已安裝攝像頭為例，稱這些線路的公車通勤速度提高10%到30%。

為了進一步了解法拉盛市中心公車專用道實施狀況，市交通局定於13日(周二)舉辦線上社區諮詢委員會；諮詢委員會的成員之一、法拉盛商改區 執行主任余鈿崧表示，商改區日前啟動「法拉盛公車專用道項目商業影響調查」，希望通過問卷了解公車道對商家的負面影響。

余鈿崧呼籲，這次調查以公開、透明的方式收集商家的意見，希望用數據說話，呼籲市府調整該計畫的實施時間，在周末和工作日非高峰時段允許私家車通行；有意參與的商家請登錄網站flushingbid.com提交問卷。