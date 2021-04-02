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紐約客談／緬街公車道提速誰受益？

紐約客談

法拉盛市中心公車專用道計畫實施兩個月後，紐約市交通局(DOT)發布了「成果」報告：與實施前相比，白天公車速度提高15%到24%，傍晚下班高峰期的公車速度提高13%至31%。

DOT的報告顯示，公車專用道實施前，公車時速低於四哩，現在提速至五哩；交通局說，雖然速度不算快，但對於通勤者意義仍大。

真的很有意義嗎? 法拉盛市中心公車專用道自1月19日起禁行私家車後，法拉盛商區最寬的馬路、也是華人駕車通行的交通要道「緬街」，經常空蕩蕩、一眼能望穿幾個街區。

這樣的路面，無需統計，也知道公車能夠暢通無阻；但即使暢通無阻，在這段全長僅0.3哩的路段上，公車時速僅提高了一哩。

這樣的公車提速「成果」到底誰受益？市交通局、大都會運輸署(MTA)官員，以及公共交通倡導人士均表示，此舉有利通勤者。

其實，能夠享受此計畫畫帶來公車提速成果的人群，無非是在公車專用道範圍之外上、下公車的乘客；對於乘公車到法拉盛市中心消費的民眾，這段公車專用道全程步行只需約十分鐘，而且公車站密集，坐公車又有多少會在意公車時速提高一哩？

法拉盛市中心公車專用道計畫，可謂是以犧牲法拉盛市中心的商家和駕車民眾的利益，來換取途經法拉盛市中心的公車乘客一哩的提速。

當局只在乎公車速度的報表字數，卻無視法拉盛商家亟需經濟復甦。提速一哩，商民的代價何其高！

（紐約客談，每周二至周六見報）

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