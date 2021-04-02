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遭控利益「書」送 葛謨罪狀再添一條

記者和釗宇／紐約報導
非營利組織稱，葛謨的競選團隊在推銷其回憶錄時，非法使用競選資源，以助其獲取可觀收入。（美聯社）
非營利組織稱，葛謨的競選團隊在推銷其回憶錄時，非法使用競選資源，以助其獲取可觀收入。（美聯社）

一家政府操守監管組織1日表示，紐約州葛謨(Andrew Cuomo)的競選團隊在推銷其新書時，違規使用競選資源，以助其獲取可觀收入，而且還有報導顯示，葛謨助理曾參與修訂書稿，紐約市長白思豪稱此舉是「腐敗」；同時，已啟動針對葛謨彈劾調查的州眾議會，1日公布熱線電話，呼籲知情民眾提供線索。

公民道德與責任組織(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)向紐約州選舉委員會投訴，指葛謨競選團隊主動推銷葛謨回顧紐約抗疫歷程的「美國危機」(American Crisis)一書，稱葛謨的競選團隊涉嫌違反選舉法，請求選舉委員會立即調查。

該組織表示，葛謨的競選團隊很可能參與售書行為，例如售書期間出現超過4萬5000元的競選人員薪水以及7400元的諮詢費，而且還支付1萬多元給NGP VPN，後者主要提供電郵推廣服務；該組織總裁布克賓德(Noah Bookbinder)表示，這種挪用競選資金謀取私利的行為顯然違法；葛謨目前對此未作出回應。

紐約時報此前報導，州長的高級助理德羅莎(Melissa DeRosa)曾出席出版商會議，並幫助修訂書稿；另一名高級助理本頓(Stephanie Benton)曾兩次要求助理打印部分書稿，送至葛謨官邸。

這些舉動被認為是利用公務人員進行非公職活動，但葛謨發言人表示，德羅莎和本頓都是自願參與此事，符合操守規定。

但白思豪表示，此舉就是腐敗，應該進行調查，「這個問題很嚴重，暗示著明顯的腐敗跡象；葛謨希望通過此書獲取個人收益和政治利益，他和他的團隊還通過掩蓋養老院疫情來獲取個人和政治收益，這些都需要全面調查，包括聯邦、州檢察長的調查和州眾議會的彈劾調查。」

此外，州眾議會已經就葛謨的彈劾調查開通保密熱線，希望知情民眾舉報，調查內容包括養老院疫情相關決策、在新冠檢測方面偏袒親友，以及性騷擾指控；知情者可撥打電話(212) 450-3600，或發電郵至[email protected]提供線索。

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