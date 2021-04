遭控利益「書」送 葛謨罪狀再添一條

非營利組織稱,葛謨的競選團隊在推銷其回憶錄時,非法使用競選資源,以助其獲取可觀收入。(美聯社)

一家政府操守監管組織1日表示,紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)的競選團隊在推銷其新書時,違規使用競選資源,以助其獲取可觀收入,而且還有報導顯示,葛謨助理曾參與修訂書稿,紐約市長白思豪稱此舉是「腐敗」;同時,已啟動針對葛謨彈劾 調查的州眾議會,1日公布熱線電話,呼籲知情民眾提供線索。

公民道德與責任組織(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)向紐約州選舉委員會投訴,指葛謨競選團隊主動推銷葛謨回顧紐約抗疫歷程的「美國危機」(American Crisis)一書,稱葛謨的競選團隊涉嫌違反選舉法,請求選舉委員會立即調查。

該組織表示,葛謨的競選團隊很可能參與售書行為,例如售書期間出現超過4萬5000元的競選人員薪水以及7400元的諮詢費,而且還支付1萬多元給NGP VPN,後者主要提供電郵推廣服務;該組織總裁布克賓德(Noah Bookbinder)表示,這種挪用競選資金謀取私利的行為顯然違法;葛謨目前對此未作出回應。

紐約時報此前報導,州長的高級助理德羅莎(Melissa DeRosa)曾出席出版商會議,並幫助修訂書稿;另一名高級助理本頓(Stephanie Benton)曾兩次要求助理打印部分書稿,送至葛謨官邸。

這些舉動被認為是利用公務人員進行非公職活動,但葛謨發言人表示,德羅莎和本頓都是自願參與此事,符合操守規定。

但白思豪表示,此舉就是腐敗,應該進行調查,「這個問題很嚴重,暗示著明顯的腐敗跡象;葛謨希望通過此書獲取個人收益和政治利益,他和他的團隊還通過掩蓋養老院疫情來獲取個人和政治收益,這些都需要全面調查,包括聯邦、州檢察長的調查和州眾議會的彈劾調查。」

此外,州眾議會已經就葛謨的彈劾調查開通保密熱線,希望知情民眾舉報,調查內容包括養老院疫情相關決策、在新冠檢測方面偏袒親友,以及性騷擾指控;知情者可撥打電話(212) 450-3600,或發電郵至[email protected]提供線索。