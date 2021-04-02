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紐約市前教育總監卡蘭扎 轉任教育平台IXL總監

記者金春香／紐約報導
卡蘭扎擔任「IXL Learning」學術機構戰略和全球發展總監。（IXL Learning提供）
卡蘭扎擔任「IXL Learning」學術機構戰略和全球發展總監。（IXL Learning提供）

紐約市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)3月中旬離職，1日位於加州的教育平台「IXL Learning」發布通告，歡迎卡蘭扎成為該組織的戰略和全球發展總監。

「IXL Learning」是一個在全球擁有1200萬學生用戶的個人學習和應用平台；該公司表示，卡蘭扎擁有教育領域所有層級的工作經驗，包括擔任紐約和舊金山這兩個全美最大型學區的教育總監工作，相信他能夠幫助IXL為教育人士提供更好的服務，並進一步協助公司擴大全球影響力，以及爭取讓IXL為更多不同背景的學生提供教育資源和服務。

「IXL Learning」總裁Paul Mishkin表示，卡蘭扎此前豐富的教學和教育經驗，會為IXL提供更廣闊的視野，來保證不同需求的學生獲得世界級別學習體驗，並稱讚卡蘭扎在其職業生涯中，一直代表著變革力量，IXL期待與他一同合作，繼續為未來教育打造廣闊的發展空間。

卡蘭扎表示，教育正在經歷一場巨大的變革，教師們都開始使用科技手段來縮小學生間的學習差距，為每個學生提供建立長久知識庫的工具，IXL一直利用創新技術來充實教師，以及提高學生的學習能力，他非常高興能夠加入IXL。

卡蘭扎2018年3月被紐約市長白思豪(Bill de Blaise)聘任為教育總監；紐約市是全美最大的學區，共有110萬名學生，1800多所學校，任職期間推崇平等與傑出教育理念，但他的特殊高中錄取制度改革等決策，遭到眾多學生和家長反對，疫情期間無法保證安全快速重開，也令很多家長和教育業者不滿。

此前卡蘭扎曾任舊金山聯合學區(San Francisco Unified School District)學監和休士頓獨立學區(Houston Independent School District)學監；再那之前，他是亞利桑那州一名高中社會學教師。

教育總監 卡蘭扎 紐約市

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