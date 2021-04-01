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輝瑞聲明：疫苗能防南非變種病毒

華康會於紐約班森賀提供疫苗接種 籲民趕緊撥電預約

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙新冠疫苗接種率低迷，當地華裔組織爭取在華社增設接種點，方便長者前往。(本報檔案照)
布碌崙新冠疫苗接種率低迷，當地華裔組織爭取在華社增設接種點，方便長者前往。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)新冠疫苗接種率低迷，當地華裔組織爭取在華社增設接種點，方便長者前往；華人健康協會定於4月23日在班森賀會所為民眾注射疫苗，但因名額有限，本次活動只接受50歲以上居民、教育行業人員，並呼籲有興趣者立即撥電預約。

華人移民因不諳英文、不懂的操作電話，很難自行完成預約工作，自開放給30歲以上人士接種後，通過網站預約基本上找不到名額；加上最近攻擊亞裔事件頻發，長者都不敢隨意外出，擔心遭到襲擊，種種理由推遲了華人接種的效率。

為此州眾議員寇頓(William Colton)聯手連鎖藥房Rite Aid，將定在班森賀華社為民眾提供輝瑞(Pfizer)疫苗；華康會會長陳麗娜說，雖然目前民眾預約疫苗後，都得等很長時間才能接種，但不要猶豫把名字放在等待名單上，市府或合作單位很有可能因為需求量高，增加在華社的疫苗接種點。

她也鼓勵符合資格的民眾不要對疫苗品牌挑三揀四，早日接種才有希望讓社會恢復正常。

由於供應量有限，本次活動只接受50歲以上居民、教職員或跟教育行業相關，需要打第一劑疫苗的人員，儘管距離疫苗接種還有一些時間，但民眾應立即撥電至(718) 236-1598預約，以確保名額；民眾打電話時需提供姓名、出生日期、性別、地址、電話的基本資料。

4月23日(周五)的接種時間是上午10時至下午3時，地點是班森賀華康會會所，地址是布碌崙86街2336號；民眾應在時間限制內抵達現場，完成接種，現身時應攜帶身分證、以及居住和工作在紐約州的證明。

疫苗 華人 布碌崙

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