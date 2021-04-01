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非法改建 兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

記者牟蘭／紐約報導
3月31日拉盛科恩大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)
3月31日拉盛科恩大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

皇后區法拉盛一戶華裔屋主因將兩家庭住宅，非法改建成七家庭公寓，私自在地下室加建五間房間，二樓與三樓加建九間臥室，並在一樓違規作醫生辦公室使用等，被鄰居投訴；市樓宇局調查發現屋主沒有開工許可，以及違反安全隱患等，開罰逾30萬元。

市樓宇局3月31日公布2月執法報告，報告中顯示DOB嚴打非法改建、租賃與違反建築工地安全，共有121起相關違規案件；其中法拉盛科恩大道(Avery Ave.)132-05號的屋主葉德昌(Dechang Yee，音譯)，因非法改建、沒有開工許可等違規問題，被罰30萬2500元，為全月第二高罰金。

根據市樓宇局資料，這個兩家庭的住宅迄今收到24起投訴並被查出25項違規，屋主於2012年8月因涉嫌將樓宇租住給至少60人，被市樓宇局介入調查，但因無人應門，案件被擱置；屋主又分別於2016年、2017年因涉嫌非法改建以及非法出租地下室等再度被鄰居投訴。

市樓宇局於去年6月再度收到舉報，稱這棟住宅的屋主涉嫌在地下室加建五個房間，二樓與三樓加建九間臥室，遭到當局調查；執法人員在同年8月4日調查中發現，屋主將兩家庭住宅非法改建成七家庭公寓，並在一樓違規作為醫生辦公室使用，當日給二樓與三樓開出強制清空令(Vacate Order)。

此外，去年11月28日期間，紐約市警收到報案，稱屋主違反當局的清空令，屋內仍有人居住，屋主於今年2月9日上庭，被判施工時未獲開工許可與非法改建等，需支付相關罰款；3月31日該屋大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。

2月樓宇局執行一系列重要的執法行動，以建築行業的安全法規和執行守則為標準，阻止和遏制建築行業中的不良行為；市樓宇局表示，共有59件違規涉及七種不同情況的非法改建，罰金共計111萬5012元，另有23件違規涉及五個不同地點的違規短期居住，罰款共計23萬200元。

還有39件違反建築工地安全的處分案，罰金共計45萬元，其中布碌崙(布魯克林)Tracking Number Holder Trane美國責任有限公司，因未做好防護措施，導致天花板脫落，被罰2萬5000元；報告中還顯示，還有12人因未能履行建築監督職責，被罰12萬元。

3月31日拉盛科恩大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令...
3月31日拉盛科恩大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)
3月31日拉盛科恩大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令...
3月31日拉盛科恩大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)
3月31日拉盛科恩大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令...
3月31日拉盛科恩大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

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