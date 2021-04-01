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華埠監獄叫停案遭推翻 鄰里聯盟誓上訴

記者顏嘉瑩／紐約報導
在州高等法院判決華埠城區監獄土地利用案無效後，NUBC曾舉行記者會慶祝，但該判決卻在日前被州高等法院第一上訴庭推翻。(本報檔案照)
在州高等法院判決華埠城區監獄土地利用案無效後，NUBC曾舉行記者會慶祝，但該判決卻在日前被州高等法院第一上訴庭推翻。(本報檔案照)

州高等法院去年9月判決華埠城區監獄土地利用案無效，要求停止建案進程後，市府提出上訴，2月底州高等法院第一上訴庭聽取該案口頭辯論後，於日前推翻州高等法院判決；原告之一的「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，簡稱NUBC)對結果感到憤怒，表示會尋求所有可能的方式持續與市府對抗。

NUBC及其他五名原告，去年年初在州高等法院控告市府，指市府在華埠建監獄違反「紐約州環境質量審查法」(SEQRA)和「統一土地使用審查程序」 (ULURP)，要求終止華埠的城區監獄建案；去年9月，州高等法院法官判決華埠城區監獄土地利用案無效，市府上訴後，由州高等法院第一上訴庭推翻此前判決。

NUBC共同創辦人李卓勳(Jan Lee)表示，目前該組織將考慮繼續上訴；對於州高等法院第一上訴庭的判決，他感到「非常失望」。

李卓勳說，當局持續傷害華埠社區，在新冠肺炎疫情之下社區掙扎，但市府仍選擇繼續推動大型監獄，這樣最後致命的一擊，留給社區的只剩下外界的仇恨心理、空蕩的店面和無限的創傷。

該組織另一共同創始人馬泰(Christopher Marte)則說，市長白思豪(Bill de Blasio)在斥巨資打算於華埠興建城區監獄的同時，沒有資格譴責反亞裔的暴力犯罪；「紐約市持續忽略社區的聲音，這項計畫更是針對有色人種社區的暴力。」

為了反對州高等法院第一上訴庭的判決，該組織計畫於2日(周五)早上11時，在曼哈頓中央街(Centre St.)140號舉行記者會，說明接下來的計畫。

華埠 監獄 紐約市

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