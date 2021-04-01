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康斯坦丁尼斯辭市議員 轉任青少年組織執行長

記者朱蕾／紐約報導
康斯坦丁尼斯宣布他將於下周離任市議員，並出任皇后區多元男女生俱樂部執行長。(取自康斯坦丁尼斯臉書)
康斯坦丁尼斯宣布他將於下周離任市議員，並出任皇后區多元男女生俱樂部執行長。(取自康斯坦丁尼斯臉書)

皇后區阿斯托利亞(Astoria)市議員康斯坦丁尼斯(Costa Constantinides)3月31日宣布，他將於下周離任市議員，並出任皇后區多元男女生俱樂部(Variety Boys and Girls Club of Queens)的執行長。

康斯坦丁尼斯說，「今天我宣布一個非常困難做出的個人決定，我4月9日從市議會辭職，皇后區多元男女生俱樂部請我擔任執行長，我已接受這一職位」。

他說，「我必須綜合個人、職業、以及家庭考量作出決定，不是根據任何人的時間表，而是我的時間表，我只是想為自己做出一個好的決定，以及我如何能更好服務社區」。

康斯坦丁尼斯原本於今年底期滿卸任，他代表的22選區包括皇后區阿斯托利亞、東艾姆赫斯特、部分長島市、雷克島以及木邊；目前，有七人參選該職位，康斯坦丁尼斯上周表示，卡班(Tiffany Cabán)是他的第一選擇，社區領袖Evie Hantzopoulos是第二選擇。

關於將來是否再次競選公職，康斯坦丁尼斯表示，他「學會了永遠不要說得太絕對」，但會全力投入到新職位；他表示，提前離職的決定並不是他輕率或無負擔的決定，不過他把新的職位視為對社區服務的延續，「擔任公僕不一定只在民選職位上，很多時候很多人忘記了這個事實。」

位於阿斯托利亞30路21-12號的皇后區多元男女生俱樂部，服務西皇后區的青少年超過65年，為兒童和整個社區提供各種項目，包括補習、夏令營和職業發展機會。

康斯坦丁尼斯還表示，過去一年對他和他的家人是艱難時期，他和他的妻子去年感染新冠，且仍在恢復中，他了解此病毒給自己的家庭以及更多倖存者和社區成員造成的影響。他幾天前在臉書發文講述了去年4月的「黑暗時期」，當時他被診斷感染新冠，該病毒損害了他的神經系統、消化道和心理健康。

他說，「為當地居民服務是我一生的榮幸，我不會離開，只是開始一個新篇章」。

目前尚不清楚是否將舉行特別選舉來選出康斯坦丁尼斯的繼任者。

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