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霍頓背書臧東慧選市議員 讚其關注治安

記者牟蘭／紐約報導
霍頓(前排右二)背書臧東慧(前排右三)；前排右一為黃友興。(記者牟蘭／攝影)
霍頓(前排右二)背書臧東慧(前排右三)；前排右一為黃友興。(記者牟蘭／攝影)

皇后區第29選區市議員參選人臧東慧3月31日獲得市議員霍頓(Robert Holden)背書，霍頓稱讚他在反對社區監獄以及支持警察等議題發聲，希望他當選後為選民繼續爭取權益，改善紐約市日益變差的治安。

選區包括皇后區中村、麥斯佩斯(Maspeth)等地的第30選區市議員霍頓，3月31日在秋園(Kew Garden)的皇后區刑事法院前背書臧東慧；霍頓表示，市府計畫斥巨資修建社區監獄，秋園也是規畫點之一，他曾多次與臧東慧一起走上街頭，發聲反對這項計畫。

霍頓說，當局應改善雷克島監獄(Rikers Island)設施，而非關閉它、浪費納稅人的稅金重建新監獄；他表示，紐約市的治安日益變差，針對亞裔的仇恨犯罪越來越嚴重，他希望臧東慧當選後，共同對抗仇恨犯罪。

臧東慧表示，若他日後當選，將為警民搭起溝通的橋梁，增加市警預算，改善社區治安；他還說，當選後，將為社區在教育、經濟與治安上爭取權益，讓更多人聽見亞裔與其他少數族裔的聲音。

皇后區第24學區委員會(CEC District 24)主席、 紐約同源會的會長黃友興與多名家長與學生，當日也為臧東慧站台，支持他參選。

紐約市 監獄 皇后區

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