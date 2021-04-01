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史島華裔追思亞城槍擊亡者 各族裔聲援

記者顏潔恩／紐約報導
紐約社區聯盟日前在寄興園舉行燭光追思會，悼念在亞特蘭大城槍擊案中死去的遇難者。(紐約社區聯盟提供)
紐約社區聯盟日前在寄興園舉行燭光追思會，悼念在亞特蘭大城槍擊案中死去的遇難者。(紐約社區聯盟提供)

史泰登島華裔組織紐約社區聯盟(NYCL)日前在寄興園舉行燭光追思會，悼念在亞特蘭大城槍擊案中死去的遇難者，約70名民眾出席當晚活動，還有非裔女子站出來聲援亞裔，呼籲不分族裔，同呼求停止仇恨犯罪

紐約社區聯盟表示，在最新的人口普查資料中，史島的亞裔人口占11%，近幾年更多人從全市其他地區遷入相對安全的史泰登島，實際亞裔人數比數據來的多。

主辦方日前邀請島上牧師為亞城槍擊案罹難者禱告，除了亞裔外，也有很多外族裔參與，手持「停止仇恨亞裔」等標語牌聲援；史島地區檢察官麥文瀚(Michael McMahon)也出席活動，表達懲戒仇恨犯罪者的決心。

麥文瀚說，針對亞裔暴力犯罪一直存在，其辦公室在三年前成立的仇恨犯罪組，專門調查與仇視案件相關的犯罪，取得證據起訴施暴者；不過今年迄今，史島執法機構尚未接到類似案件。

但他說，無論如何，地檢都會捍衛族裔平權，與史島警局密切配合，盡可能預防仇恨犯罪的發生；一旦發生，將會採取一切力量懲治壞人。

帶著子女參與集會的華男阮健宣說，他希望以身作則，為年輕人樹立榜樣，推動他們來關注亞裔權益；他說，問題若得不到解決，最後會導致惡性循環，華人世世代代都會遭人欺負，現在勇敢站出來遏止是必然的舉措。

一名非裔女子Kemi Akindude當天下班後參加活動，她手捧鮮花，形容亞城槍擊案件令人震驚，希望這樣的事不要再發生；她表示自己在史島出生、父母是奈及利亞籍移民，她過去曾在韓國生活兩年。

她說身邊的亞裔對她都十分友善，卻在號稱自由國度的美國發生駭人的攻擊亞裔案件，讓她難過又憤怒；希望分享自己的心聲，表達對亞裔的支持，也喚起人類的善意，不要再傷害無辜的人。

亞裔 仇恨犯罪 槍擊

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