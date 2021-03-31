4╱4反仇亞大遊行 主辦方籲民眾勇敢站出來

數十名華裔社團代表參加了3月30日動員大會，呼籲民眾積極參加4月4日集會、遊行示威。（記者黃伊奕／攝影）

由亞裔 維權大聯盟、美國 亞裔社團聯合總會發起的4月4日「停止仇恨犯罪、反對種族歧視、捍衛亞裔維權」大型集會示威遊行 即將舉行，主辦方3月30日舉行動員大會，呼籲民眾勇敢站出來，為維護亞裔在美權益做出實質性努力。

數十名華裔社區代表30日在布碌崙(布魯克林)就即將舉行的集會遊行進行動員，維權大聯盟總召集人陳善莊表示，近期不斷發生的仇恨亞裔案件已在廣大民眾心中種下怒火，自維權大聯盟宣布舉行遊行示威後，立即獲得全美各城市響應，不少其他族裔社區也承諾會加入反仇恨亞裔隊伍。

主辦方表示，有意參加遊行的民眾，可於4月4日中午12時30分抵達曼哈頓下城的富利廣場(Foley Square)集合；下午1時集會開始，下午2時左右遊行隊伍將步行前往市議會公園(City Hall Park)，隨後穿過布碌崙大橋，下午3時左右在布碌崙Cadman Plaza再次舉行集會，直到下午4時結束。

主辦方說，此次遊行已獲得警局批准，參加民眾希望能遵守現場秩序，只可攜帶美國國旗，並戴好口罩防疫，共同監督避免不法者混入，離開時請帶走現場垃圾，維護華裔形象。

此次遊行主要示威標語為「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)，「仇恨是病毒」(Hate is a Virus)，「我們也是美國人」(We are Americans Too)，「站出來、說出來、我們團結起來」(Stand Up,Speak Up,United we Stand)，「停止對亞裔使用暴力」(End Violence Against Asians)；民眾可圍繞主題自製自帶標語，但不要攜帶與主題無關的標語。

活動當日需要大量義工，感興趣民眾可致電姜書棟(646) 523-2340或潘力民(917)981-7878 。

鄭思祺，張富印，陳昭銀，陳在雲，蘇煥光，吳洪光，李天驥，潘力民，明明，林裡舉，鄭祺蓉，鄭時甘，林錚，黃啟旺，劉運疇，王孟新，鄭師飛，鄧學源，鄧文生，Ray王，王世欽，林立明，林金順，鄭修淦，翁玉門，黃益榮，王一冰，微風，Sandra，小陳等人出席了3月30日動員大會。