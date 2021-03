4╱4反仇亞大遊行 主辦方籲民眾勇敢站出來

數十名華裔社團代表參加了3月30日動員大會,呼籲民眾積極參加4月4日集會、遊行示威。(記者黃伊奕/攝影)

由亞裔 維權大聯盟、美國 亞裔社團聯合總會發起的4月4日「停止仇恨犯罪、反對種族歧視、捍衛亞裔維權」大型集會示威遊行 即將舉行,主辦方3月30日舉行動員大會,呼籲民眾勇敢站出來,為維護亞裔在美權益做出實質性努力。

數十名華裔社區代表30日在布碌崙(布魯克林)就即將舉行的集會遊行進行動員,維權大聯盟總召集人陳善莊表示,近期不斷發生的仇恨亞裔案件已在廣大民眾心中種下怒火,自維權大聯盟宣布舉行遊行示威後,立即獲得全美各城市響應,不少其他族裔社區也承諾會加入反仇恨亞裔隊伍。

主辦方表示,有意參加遊行的民眾,可於4月4日中午12時30分抵達曼哈頓下城的富利廣場(Foley Square)集合;下午1時集會開始,下午2時左右遊行隊伍將步行前往市議會公園(City Hall Park),隨後穿過布碌崙大橋,下午3時左右在布碌崙Cadman Plaza再次舉行集會,直到下午4時結束。

主辦方說,此次遊行已獲得警局批准,參加民眾希望能遵守現場秩序,只可攜帶美國國旗,並戴好口罩防疫,共同監督避免不法者混入,離開時請帶走現場垃圾,維護華裔形象。

此次遊行主要示威標語為「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate),「仇恨是病毒」(Hate is a Virus),「我們也是美國人」(We are Americans Too),「站出來、說出來、我們團結起來」(Stand Up,Speak Up,United we Stand),「停止對亞裔使用暴力」(End Violence Against Asians);民眾可圍繞主題自製自帶標語,但不要攜帶與主題無關的標語。

活動當日需要大量義工,感興趣民眾可致電姜書棟(646) 523-2340或潘力民(917)981-7878 。

鄭思祺,張富印,陳昭銀,陳在雲,蘇煥光,吳洪光,李天驥,潘力民,明明,林裡舉,鄭祺蓉,鄭時甘,林錚,黃啟旺,劉運疇,王孟新,鄭師飛,鄧學源,鄧文生,Ray王,王世欽,林立明,林金順,鄭修淦,翁玉門,黃益榮,王一冰,微風,Sandra,小陳等人出席了3月30日動員大會。