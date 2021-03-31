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嚴打仇恨犯罪 紐約東區檢辦增調查人手

記者顏潔恩／紐約報導
紐約東區聯邦檢察官日前宣布增加民權單位調查人力。圖為紐約東區聯邦法院。(本報檔案照)
紐約東區聯邦檢察官日前宣布增加民權單位調查人力。圖為紐約東區聯邦法院。(本報檔案照)

紐約市針對亞裔暴力案件增加，大紐約地區檢察官辦公室相繼宣布將加派人手或資源，專門協助調查仇恨犯罪；紐約東區聯邦檢察官日前也宣布，將增加民權單位(Civil Rights Section)的調查人力，凸顯維護族裔平等的決心。

在亞特蘭大城槍擊案發生後，蘇福克郡地區檢察官西尼(Timothy Sini)就宣布其辦公室成立一個調查帶有偏見犯罪(bias crimes)的工作組；而布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)也表示，雖仇恨犯罪定罪的門檻條件高，但一定會盡力挖掘線索，找出證實仇恨犯罪的證據。

紐約東區聯邦辦公室處理包括長島納蘇郡(Nassau)、蘇福克郡(Suffolk)、布碌崙(布魯克林)、皇后區和史泰登島發生的犯罪，近日也宣布將擴充民權單位人力；由原本負責偏見、侵犯民權和性販運犯罪調查的三名檢察官，再增加另三人，若案件需要額外資源，也會視情況加派更多人。

紐約東區聯邦檢察官代理萊斯科(Mark Lesko)表示，在全美和轄區內不斷發生針對亞裔攻擊案件，已違反美國所追求的公正、尊重和族裔平等的理念；他並承諾將安排更多資源給民權單位，以顯示其辦公室、聯邦、州和當地執法機構在杜絕仇恨犯罪上的決心。

萊斯科表示，大眾一定要積極上報任何涉及仇視犯罪的事件，讓執法單位和檢察官辦公室根據法律和證據，對嫌犯進行調查和控訴，讓嫌犯面臨應有的懲罰，實現正義社會。

聯邦調查局紐約辦公室助理局長司偉尼(William Sweeney)則呼籲，大眾遭遇或目擊仇恨犯罪後要積極報警，否則執法人員難以調查；可撥打至1-800-CALL-FBI或上網至tips.fbi.gov提供信息，受害者可匿名、且用母語提供線索。

針對檢察官辦公室的最新聲明，前布朗士華裔檢控官榮大衛(David Rong)表示是好消息，但需要更多措施；他認為調查仇恨犯罪，需要更有經驗的人，且理解亞裔社區、背景文化，並會說中文的執法人員加入到團隊內，在協助檢控的過程中，才能起到重要作用。

紐約市 仇恨犯罪 亞裔

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