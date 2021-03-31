紐約客談／對受害者要求太高 對嫌犯寬容

全國仇恨亞裔 攻擊案仍不停歇，被爆光的案件視頻出現各種留言，輿論風向瞬間變化，上一秒被同情的受害者，也許下一秒就成了「活該」；網絡社會裡要求的「完美受害者」和越來越容易被原諒的作案者，究竟誰才是如今社會罪案不斷的問題所在。

紐約市 29日爆出兩個令人極度難受的攻擊視頻，其中一個是疑似亞裔男子在地鐵站 遭一名非洲裔男子爆毆，即使不再還手還是被鎖喉致昏厥；堂堂七尺男兒眾目睽睽之下，從極力反擊到毫無知覺倒地，這則視頻在短時間被成千上萬人轉載。

網民紛紛留言，針對殘暴兇手的辱罵聲不斷，但有些網民得知受害者遭攻擊之前，曾用種族侮辱性「N」字辭彙先怒罵對方，因此對受害者遭遇改變了看法，甚至說他「活該」；部分網民採取的高道德標準，顯然和法律條例失去統一性。

另一個視頻是65歲亞裔婦女在曼哈頓當街被一腳踢飛，隨後頭部遭連續三次重踢，視頻同樣令人咬牙切齒。但引起更多討論的是，一旁高檔大廈的保安目睹整個經過，不僅未上前幫助，反而將大門關閉；輿論對大廈保安行為的討論，高出了案件本身。

該保安很快被停職，有人罵他「毫無人性」，也有人認為他不過是堅守自己崗位，見義勇為應是義舉，不應成為道德綁架；但假設受害者是保安的親人，他一定不假思索衝過去暴毆嫌犯，可惜婦人不是他的親人。

舊金山被毆打並反擊的華裔婆婆，也曾被傳是詐領福利的「無良老人」，最後她選擇捐出百萬善款以正視聽；我們是否對受害者要求太高，對嫌犯卻太寬容，才導致如今社會變得如此一般？

（紐約客談，每周二至周六見報）