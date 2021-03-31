亞裔婦被暴打無人管 楊安澤：我母親也可能遭殃

楊安澤表示呼籲白思豪增加市警局「亞裔仇恨犯罪工作組」的資金投入。（楊安澤團隊提供）

曼哈頓中城29日發生仇恨攻擊亞裔 事件，65歲亞裔女性在西43街交第九大道附近遭非洲裔壯漢踹倒在地，拳打腳踢，並以種族歧視言論辱罵；30日各界人士發聲譴責，華裔紐約市 長參選人楊安澤 表示，「類似的事情很容易發生在我母親身上」。

楊安澤30日在布碌崙(布魯克林)舉辦的記者會上表示，「像很多人一樣，我起床就看到這則駭人的視頻，一名亞裔女性被人無故擊打；這名老太太所遭遇到的事，很容易發生在我母親身上，因為我們家就住在那附近，所以我看到視頻的時候就想到了我媽媽；我的孩子們經常在我家街對面的遊樂場玩耍，這件事發生的地點就在我的社區。」

鄰近案發附近樓宇的安保人員在目睹事件發生時，不但沒有上前幫忙，還關上了樓宇大門；楊安澤說，「這與紐約市所需要的是南轅北轍，我們需要團結、互助，為所有需要的人提供協助；在紐約，我們明明可以做得更好，如果你看到有人需要幫助，就應該上前幫忙。」

楊安澤再次呼籲白思豪增加市警局「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)的資金投入，「亞裔仇恨暴力事件已經太過頻繁，令人痛心，紐約市絕不容許；市民在走親訪友、享受社區的時候，不應蓋被恐懼所籠罩，但現在亞裔已經有了這種恐懼感，我也理解這種感覺很難消散，但是我們輸給恐懼，人們應該毫無懼怕的走在街上。」

白思豪則表示，這一事件「令人氣憤」，並保證要將兇犯繩之以法；他說，「我對這些攻擊事件感到沮喪，我們正在擴大反仇恨犯罪相關宣傳，讓更多人參與進來去找行兇者，確保把他們繩之以法；而且當時就有一個保全站在旁邊，卻沒有介入，這絕對不可接受；我不管你是誰，你幹什麼，你都必須幫助正有危險的市民。」

市議長張晟(Corey Johnson)則表示，「這種行為絕對是邪惡的，進來針對亞裔市民的暴力攻擊必須停止；仇恨在紐約市沒有空間，看到了就應該舉報。」