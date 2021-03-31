抗議仇亞 曼哈頓民代齊聲譴責旁觀者

90歲高齡的日裔老人波特(右三)強調學習亞裔歷史的重要，右二為曼哈頓區長高步邇。(記者張晨／攝影)

曼哈頓 區長辦公室和多個少數族裔團體及社區領袖，30日在菲律賓裔女子遭襲案發地的西43街360號樓宇前舉行記者會，呼籲停止種族歧視和仇恨犯罪，並譴責冷漠的旁觀者，呼籲民眾不論族裔，都應挺身而出、守望相助。

影音來源：記者張晨

曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)表示，任何言語和行動現在都具有非凡的力量，「但重要的是我們需要人們能真正的展現出這種能力。」

她表示，紐約人的相助精神向來被讚頌，如今不僅要呼籲停止對亞裔 的仇恨偏見，更要為所有人敲響警鐘；「作為目擊者請務必提供力所能及的幫助，拿出共情力，因為受害者可能也會是你在乎的人，而這與族裔無關。」

華埠社區人士陳家齡表示，就在來的路上還被人攔在路中稱「快看啊，一個亞洲人」，「面對這種情況我們是否應該低頭走開？而走開又是否會助長其氣焰使其對別的亞裔變本加厲？」陳家齡說，不管作為目擊者還是受害者，能站出來勇敢發聲是當下最為重要之事。

亞美聯盟執行長姚久安(JoAnn Yoo)則表示，想對這名被罵「不屬於這」的亞裔受害者說，「正是因為你屬於這，願意為社區做出服務，才讓紐約市 變得更好，而這些破壞者才是真正需要滾出這裡的人！」

日裔美國人協會(Japanese American Association)副主席波特(Suki Ports)表示，沒有人知道亞裔在美國歷史中的掙扎，她1930年代出生在曼哈頓哈林區，因為當時紐約市禁止日裔醫生在曼哈頓105街以南接生小孩。

她表示，鮮少有人知道在1934年至1945年間，紐約市長拉瓜地亞(Fiorello La Guardia)曾無數次當眾表示，「我們不歡迎亞裔，因為他們搶了紐約人的營生。」

波特說，「我們真正需要做得是讓現在孩子正視亞裔歷史，加入亞裔歷史的課程到學校中，讓孩子們沿著歷史的角度感知各個族裔不易，而非安於現狀。」