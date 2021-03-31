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槍匪闖華人宅劫走2000元 109分局警15分鐘逮2嫌

記者牟蘭╱紐約報導
王瑞民與派瑞於29日凌晨進入168街交43大道的一戶民宅實施盜竊。(取自谷歌地圖)
王瑞民與派瑞於29日凌晨進入168街交43大道的一戶民宅實施盜竊。(取自谷歌地圖)

一名華裔與一名非洲裔男子日前持槍闖進一戶一家四口的華裔家庭，搶走逾2000元現金，這家男主人一度制伏華人嫌犯，但不敵非洲裔男子毆打，讓嫌犯駕車逃離現場；警方接到報案後立即出動，15分鐘內在案發附近逮捕兩名嫌犯並沒收槍枝，以二級攻擊等罪名將二人移送法辦。

根據紐約市警消息，29日凌晨1時15分到1時30分期間，位於168街交43大道的一戶民宅發生槍案，包括一名年逾70歲華裔長者在內的四人，被兩名嫌犯持槍威脅，要求他們交出現金。

法院文件顯示，這兩名嫌犯分別為25歲的王瑞民(Ruimin Wang，音譯)與38歲的派瑞(Omar Perry)，兩人穿黑衣與黑口罩，前往168街交43大道的一戶民宅後，從沒鎖的後窗進入屋內，驚醒了華裔屋主夫婦及其父親和親友。

華裔男屋主見狀後，向兩名闖入的嫌犯揮舞球棒自衛，但派瑞拿出一把黑色手槍迫使四人投降；除了男屋主的妻子外，三名受害人試圖從派瑞手中搶走手槍，但幾人多次遭到對方用手槍毆打。

派瑞掙脫受害人後，從主臥的梳妝台內拿走2150元現金，逃離臥室；屋主看到王瑞民落單，立即上前制伏對方；王瑞民曾一度央求屋主放了他，並稱願歸還搶走的現金，但派瑞看到同夥被挾持後，又上前用黑色手槍多次毆打屋主，屋主不敵疼痛鬆開手，王瑞民與派瑞隨即逃走。

109分局警員於當天凌晨1時30分接到報案，幾分鐘後在160街交北方大道附近的街道，發現駕車逃離的派瑞與副駕駛王瑞民， 要求二人熄火停車；派瑞企圖加速逃離，但車子失控撞到灌木叢中，最終被警方逮捕，並沒收搶來的2000餘元現金與一把黑色手槍。

根據法院紀錄，兩名嫌犯均有前科，派瑞曾在2004年10月以企圖謀殺罪名被大陪審團起訴，王瑞民則在2008年3月因二級企圖持有上膛武器罪名被檢方提告。

兩名被告均於30日下午過堂，被檢方以二級搶劫、二級與三級攻擊、非法持武與盜竊等多項罪名提告，兩人保釋金定為10萬元，或7萬5000元的現金，至截稿前，兩人尚未交保，下次上庭時間定為4月2日。

109分局在推特公布這起案件，表揚警員的出色行動；市警總局局長希爾(Dermot Shea)隨後在推特上轉發這則消息，並表示紐約市警「永遠在外執勤、永遠保護市民的安危」。

109分局警員逮捕了王瑞民與派瑞，並沒收了他們持有的手槍。(市警提供)
109分局警員逮捕了王瑞民與派瑞，並沒收了他們持有的手槍。(市警提供)

華裔 紐約市 推特

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