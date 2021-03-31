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又見新詐騙 假辦紓困金、快速預約疫苗竊取個資

記者顏嘉瑩╱紐約報導
有不法份子假扮是國稅局或其他聯邦機構官員，以可協助民眾辦理額外紓困金或是快速預約疫苗為由，盜竊民眾個人資料。(美聯社)
有不法份子假扮是國稅局或其他聯邦機構官員，以可協助民眾辦理額外紓困金或是快速預約疫苗為由，盜竊民眾個人資料。(美聯社)

在聯邦政府發放新一輪紓困金與新冠疫苗普及的同時，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)30日表示，有不法份子假扮國稅局(IRS)或其他聯邦部門，以協助民眾領取額外紓困金或是快速預約疫苗為由，盜竊民眾個人資料。

州檢察長辦公室表示，近日有不法份子自稱是「國稅局救援計畫部門」(IRS Rescue Plan Dept)的官員，試圖透過網路釣魚電子郵件惡意竊取民眾的個人及財務資訊。

為了增加電郵可信度，詐騙者在電郵中更加上國稅局的標誌，並打上像是「國稅局救援法案」，或是「拜登總統救援法案」、「國稅局救援計畫表」，「總統救援法案」等電郵主旨，以取信民眾，聲稱能夠協助申請額外的紓困支票。

另外紐約州於30日開放30歲及以上的民眾接種疫苗，下周則進一步擴大開放至16歲以上，州檢察長辦公室也提醒，目前預約人數多，即便開放預約，民眾仍需等候才可接種，任何能夠快速預約施打疫苗的服務，均有可能是詐騙，民眾需小心。

詹樂霞表示，領取額外紓困金和快速預約疫苗只是這些騙子的謊言，建議民眾可參考以下四種方式，預防詐騙。

第一，不要隨意信任熟悉的標誌或品牌；詐騙者可輕易將電郵塑造成「看起來安全」的形象，如果民眾收到聲稱來自於政府部門的詐騙郵件，內容可能會要求提供收件者銀行帳戶或個資。

第二，留意拼寫及文法錯誤；若電郵中出現多次拼寫及文法錯誤，就極有可能是詐騙信件。

第三，絕對不要隨意開啟電郵中所附的檔案或鏈接；若民眾未訂閱來自政府的電郵，而郵件中又出現檔案要求民眾下載或點擊鏈接，詐騙者可能利用電腦病毒竊取重要資料。

第四，在驗證其合法性前，不要打開任何可疑的電郵；州檢察長辦公室表示，民眾需要主動註冊預約新冠疫苗，而若民眾有資格領取紓困金，將會直接從國稅局收到款項。

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