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白思豪：改善紐約市容 市府增加垃圾清運

記者和釗宇╱紐約報導
白思豪表示，市府將從本周起恢復更多清潔局收垃圾行車路線，增派垃圾車處理垃圾筐的垃圾，減少垃圾對市容造成的影響。（清潔局提供）
白思豪表示，市府將從本周起恢復更多清潔局收垃圾行車路線，增派垃圾車處理垃圾筐的垃圾，減少垃圾對市容造成的影響。（清潔局提供）

數據顯示，新冠疫情導致紐約市去年的垃圾處理次數減少60%，不少垃圾堆放在垃圾桶旁；市長白思豪(Bill de Blasio)30日表示，市府將從本周起恢復更多清潔局的收垃圾行車，增派垃圾車清理街道垃圾桶，減少垃圾對市容造成的影響。

市府去年將清潔局預算大幅削減近3億元，因此清潔局736條收垃圾行車路線也大幅削減至272條；白思豪表示，現在紐約市是時候進行春季大掃除，「垃圾堆放過多已經是全市社區抱怨的一大問題，大家都了解去年我們面臨了嚴峻的疫情，資源緊張。」

白思豪表示，聯邦新冠救濟款讓市府資金寬裕一些，預計能將收垃圾線路恢復至440條；同時，清潔局還將每周增派100輛垃圾車，處理街道垃圾桶的堆積，周日收垃圾的服務也將恢復，「清潔工作將在疫後恢復中扮演重要角色。」

市清潔局長格瑞森(Ed Grayson)表示，已制定一份「精準清潔計畫」(precision cleaning initiative)，各區團隊將負責處理妨礙生活質量的投訴，例如違規倒垃圾等；清潔局也將為志願清潔服務的社區組織提供清潔車。

紐約市 白思豪 疫情

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