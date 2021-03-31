見搶劫救人遭刺死 鄭勇出殯家屬哭斷腸

鄭勇於30日在華埠出殯。(記者顏嘉瑩╱攝影)

2月26日晚在布碌崙 (布魯克林)8大道的搶劫殺人案中，見義勇為卻遭嫌犯刺死的華男鄭勇，30日早從曼哈頓華埠出殯，遺體長眠於新澤西 福壽山墓園；出殯儀式上，家屬和遺孀趙津頻頻落淚，場面哀戚，鄭勇靈車寫著「浩氣長存」，紀念他路見不平、見義勇為的義舉。楊安澤代表王紹文律師也出席致哀。

19歲從福州長樂來美的鄭勇，父親去世多年，鄭勇的68歲母親王虞欽、85歲外婆以及一名罹患抑鬱症的胞妹都在中國 ，他原本計畫去年回老家看望將近30年沒見的家人，卻因新冠疫情取消計畫。

遇難後，鄭勇在中國的家人希望能來美送他最後一程，期間在國會眾議員孟昭文及美國亞裔社團聯合總會的協助下，母親和外婆於本月中簽證獲批，22日抵美。

鄭勇姪女表示，當時親戚不敢讓他母親和外婆得知鄭勇已因救人而犧牲的噩耗，怕她們遭受打擊，連坐上飛機的勇氣都沒有，只好騙說鄭勇患新冠肺炎病重，給兩老保留一些希望。

在鄭勇被刺死後，華人社區慷慨解囊，紛紛捐款給鄭勇家屬，希望能協助遺孀和一雙兒女度過難關，同時也頻頻呼籲警方盡快將嫌犯逮捕歸案。

在經過數日調查後，刺死鄭勇的嫌犯史密斯(William Smith)於本月1日被逮，警方以謀殺、搶劫、毆打等罪名起訴，其他嫌犯仍在逃；而根據法庭文件，史密斯已有多宗案底，曾在25年前因謀殺罪入獄，家屬也希望所有涉案嫌犯都能被繩之以法，受到法律制裁。

30日的出殯儀式上，僅有鄭勇至親在場，儀式後殯儀館工作人員將鄭勇棺木抬上靈車，趙津和鄭勇母親王虞欽看著棺木彼此攙扶跟在後面，不捨落淚；裝有鄭勇棺木的靈車，從麥迪臣街的安壽殯儀館出發，到布碌崙鄭勇遇難處短暫停留後，再前往新澤西福壽山墓園安葬。