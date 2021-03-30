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紐約花旗球場提供75歲以上與照顧者 無需預約打疫苗

記者牟蘭／紐約報導
花旗球場即日起向75歲與以上的長者與一名照顧他們的紐約居民，提供現場接種新冠疫苗。(記者牟蘭／攝影)
花旗球場即日起向75歲與以上的長者與一名照顧他們的紐約居民，提供現場接種新冠疫苗。(記者牟蘭／攝影)

市府宣布，花旗球場(Citi Field)即日起向75歲與以上的長者，以及一名照顧他們的紐約市居民，提供現場接種新冠疫苗的服務，有需的長者需攜帶身分證明，照顧者需出示住址證明，即可前往疫苗站要求接種疫苗。

根據市疫情檢測和追蹤小組(NYC Test and Trace Corp)消息，75歲以及以上的長者以及一名照顧他們的紐約居民，無需通過網絡或電話預約，可直接前往皇后區花旗球場接種疫苗；消息稱，長者需攜帶身分證明，照顧者必須為紐約市居民，且符合接種疫苗的年齡與健康標準，即可要求現場接種新冠疫苗。

花旗球場位於可樂娜126街36-2號，一周開放七天，一天開放24小時，其餘30歲以上與其他符合接種標準的民眾可通過致電(877)829-4692或登錄www.nyc.gov/VaccineFinder網站提前預約。

此外，位於布碌崙(布魯克林)58街140號的布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)與布朗士區的Bathgate Industrial Park即日起，也向75歲及以上的長者與一名照顧他們的紐約市居民，提供無須預約即可現場施打疫苗的服務。

疫苗 紐約市 布碌崙

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