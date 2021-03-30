華埠商改區 贈阿茲海默症關愛服務防疫用品

華埠商改區及華埠共同發展機構捐出4000個口罩等多項個人防護用品，給阿茲海默症關愛服務。(華埠共同發展機構提供)

失智 症患者在照護上困難重重，不少家庭會請家庭護工居家照護，但對於原本身體欠佳、抵抗力差的患者來說，護工與外界接觸後再到家中，身上恐染上新冠病毒，增加患者的染疫風險；為了保護護工和患者，曼哈頓華埠 商改區及華埠共同發展機構29日捐贈口罩、面罩等個人防護用品給阿茲海默症 關愛服務(CaringKind)，將提供給失智症患者家庭加強防護。

阿茲海默症關愛服務華人外展經理石蔚靜表示，擁有失智症患者的家庭最大的挑戰就是護理問題，在疫情前能夠照顧失智症患者的護工本來就不穩定，新冠肺炎疫情之後護工的不穩定性更高；另外，失智症患者中有不少人還有其他慢性病、抵抗力差，如果護工在到患者家的途中，身上沾有新冠病毒，很容易就會感染給患者；而有些護工經濟條件不佳，無力承擔購買口罩等個人防護用品，該機構希望能由外界捐贈物資，放在患者家中讓護工使用，以保護護工和患者。

當天華埠商改區及華埠共同發展機構捐出4000個口罩、100個面罩和400件防護衣給阿茲海默症關愛服務；執行總監陳作舟說，在疫苗持續施打下，民眾開始掉以輕心，認為不需要戴口罩，「但即便打了疫苗，防護率最高也不是100%，我們仍希望大家持續小心，戴好口罩小心防疫。」

石蔚靜表示，收到的物資將根據每個家庭雇用的護理員數量分配，最多可獲得400個口罩；石蔚靜也說，該機構對口罩、手套等個人防護用品，以及清潔用品等需求量大，歡迎外界捐贈，有意捐贈者可與她聯繫，電郵為[email protected]。