我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

能打到的疫苗 就是好疫苗

紐約客談
政府放寬疫苗接種人群，但仍有不少民眾持觀望態度或只想打特定品牌疫苗。(記者顏嘉瑩╱/攝影)
政府放寬疫苗接種人群，但仍有不少民眾持觀望態度或只想打特定品牌疫苗。(記者顏嘉瑩╱/攝影)

為了快速讓紐約經濟復甦、民眾恢復正常生活，各級政府都在促進疫苗接種的普及，目前全州30歲以上居民在30日開始可預約接種新冠疫苗，16歲以上居民也從下周起可預約；華人社區雖看似接種疫苗意願高，但仍有不少人挑三揀四、猶豫不決，只想打特定品牌的疫苗，但在紐約州感染率又再度攀升到全美榜首之際，「能打到的疫苗，就是好疫苗」才是務實之舉。

華人社區中，不少民眾整理輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和嬌生(Johnson & Johnson)等多款疫苗的優缺，有些人認為嬌生只需接種一劑，相對簡單，也有人認為在臨床統計上，輝瑞、莫德納的保護力數字表現較好，且目前對變種病毒仍有效；仍有不少民眾對接種疫苗抱有猶豫，只想接種特定品牌的疫苗。

不過專家說，達到群體免疫的疫苗接種率，需達到70%至90%，現階段預約接種看似踴躍，但那些仍在觀望，或為了要打特定品牌疫苗而挑來挑去民眾也不少；想要增加接種率、達到群體免疫，仍有一大段距離。

疫情已持續逾一年的情況下，民眾多認為疫情已經受到控制，出行、聚會的比例增高，但事實上紐約州近日確診數量增加，人均感染率再度名列全美各州前列；同時州府加速重啟腳步，開放運動賽事、音樂會、餐館、室內健身中心等，在民眾以為疫情和緩、掉以輕心的同時，難保期間不會有更多人感染。

州府放寬疫苗接種人群後，在資源有限的情況下，能不能夠預約到也成問題；不需要挑來挑去，能夠打到的疫苗，就是好疫苗。

（紐約客談，每周二至周六見報）

疫苗 紐約州 疫情

上一則

皇后區悼亞城受害者 譴責仇恨犯罪

下一則

台商回流 創造本土10萬職缺 紐約線上徵才

延伸閱讀

世界晚報／9成美國成年人 4/19有資格接種疫苗

世界晚報／9成美國成年人 4/19有資格接種疫苗
注射疫苗後到CDC登記就可換取疫苗護照　網上甚囂塵上

注射疫苗後到CDC登記就可換取疫苗護照　網上甚囂塵上
美CDC試驗：輝瑞、莫德納疫苗效力90% 無症也能防

美CDC試驗：輝瑞、莫德納疫苗效力90% 無症也能防
拜登：9成美國成年人 4/19有資格接種疫苗

拜登：9成美國成年人 4/19有資格接種疫苗
孟昭文接種新冠疫苗 鼓勵符合資格的民眾盡快預約

孟昭文接種新冠疫苗 鼓勵符合資格的民眾盡快預約
紐約市本周將達400萬劑施打 市長允增亞裔社區疫苗資源

紐約市本周將達400萬劑施打 市長允增亞裔社區疫苗資源

熱門新聞

劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54
長岡亮在感染新冠住院治療兩個月後返家，發現公寓被管理層清空。(取自GoFundMe)

樂譜、護照全被丟…亞裔男染疫住院 租屋被房東清空

2021-03-29 11:30
金煌煲煲好的煲仔飯美味又正宗，只是通常需要等候15分鐘左右。（圖片取自Yelp）

中華好滋味！布魯克林8大道非吃不可10家美食

2021-03-26 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」