政府放寬疫苗接種人群，但仍有不少民眾持觀望態度或只想打特定品牌疫苗。(記者顏嘉瑩╱/攝影)

為了快速讓紐約經濟復甦、民眾恢復正常生活，各級政府都在促進疫苗 接種的普及，目前全州30歲以上居民在30日開始可預約接種新冠疫苗，16歲以上居民也從下周起可預約；華人社區雖看似接種疫苗意願高，但仍有不少人挑三揀四、猶豫不決，只想打特定品牌的疫苗，但在紐約州 感染率又再度攀升到全美榜首之際，「能打到的疫苗，就是好疫苗」才是務實之舉。

華人社區中，不少民眾整理輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和嬌生(Johnson & Johnson)等多款疫苗的優缺，有些人認為嬌生只需接種一劑，相對簡單，也有人認為在臨床統計上，輝瑞、莫德納的保護力數字表現較好，且目前對變種病毒仍有效；仍有不少民眾對接種疫苗抱有猶豫，只想接種特定品牌的疫苗。

不過專家說，達到群體免疫的疫苗接種率，需達到70%至90%，現階段預約接種看似踴躍，但那些仍在觀望，或為了要打特定品牌疫苗而挑來挑去民眾也不少；想要增加接種率、達到群體免疫，仍有一大段距離。

在疫情 已持續逾一年的情況下，民眾多認為疫情已經受到控制，出行、聚會的比例增高，但事實上紐約州近日確診數量增加，人均感染率再度名列全美各州前列；同時州府加速重啟腳步，開放運動賽事、音樂會、餐館、室內健身中心等，在民眾以為疫情和緩、掉以輕心的同時，難保期間不會有更多人感染。

州府放寬疫苗接種人群後，在資源有限的情況下，能不能夠預約到也成問題；不需要挑來挑去，能夠打到的疫苗，就是好疫苗。

（紐約客談，每周二至周六見報）