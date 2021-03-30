楊安澤籲白思豪 省用聯邦救濟金 7成應作未來應急用

楊安澤29日表示，市府應當將收到的聯邦政府救濟款拿出70%用作儲蓄。（記者和釗宇╱攝影）

華裔紐約市 長參選人楊安澤 29日表示，市府將收到的聯邦政府新冠救濟款中，應拿出70%用作儲蓄，以備未來幾年疫後恢復使用；他警告市府，如果花錢過快，市府的財政狀況將迅速跌入深淵，呼籲現任市長白思豪 (Bill de Blasio)長遠考慮。

楊安澤目前在各項民調中排名領先，但他並未明確市府應該在哪些方面節省開支，只是表示市府部門應該凍結招聘新員工；他還表示，新冠疫情讓市府收入驟減，白思豪本應在節省開支和提高效率方面做得更好。

他表示，希望白思豪將聯邦救濟款的70%留存作為應急資金；楊安澤說，如果白思豪不為紐約市的長期財政狀況考慮，其政治遺產將會留下污點，指出此前就有預期顯示，市府未來幾年預計每年都會出現多達50億元的虧空，因此節省開支勢在必行。

他還批評白思豪，稱其2014年執掌市府以來，市府員工數量增加了大約3萬人，「現在無法確定白思豪多雇的這些人，是否都是疫情中的一線員工，正在推動疫後恢復。」

楊安澤表示，「我以個人的名義請求白思豪，從長遠考慮的角度使用聯邦救濟款，將這筆資金作為未來幾年都將使用的疫後會付款，而不是幾個月就花完；白思豪，這將定義你的政治生涯，如果你把這筆錢一下畫完，然後給紐約市未來一到兩年留下爛攤子，假如那時候紐約市必須節省開支，我們就會知道那是因為你現在沒能做出這個艱難的決定。」

對此，白思豪發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)表示，楊安澤沒搞清楚狀況，「節省開支並非疫後恢復的出路，而聯邦救濟款本來就是分兩年撥發，每年發一半；市長提出的平衡預算已經計畫了數十億元的開支節省，拜登總統之所以推動聯邦救濟款迅速過關，就是為了迅速恢復經濟；我們已經讓非工會員工休了無薪假，而且也將除醫護和公安之外的招聘縮減三分之一，難道楊安澤想在疫情之中減少醫護人手嗎？」