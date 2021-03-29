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樂譜、護照全被丟…亞裔男染疫住院 租屋被房東清空

記者顏嘉瑩／紐約報導
長岡亮在感染新冠住院治療兩個月後返家，發現公寓被管理層清空。(取自GoFundMe)
長岡亮在感染新冠住院治療兩個月後返家，發現公寓被管理層清空。(取自GoFundMe)

居住在曼哈頓東村(East Village)的日裔男子長岡亮(Ryo Nagaoka，音譯)在今年1月因感染新冠肺炎送醫，經過幾個月的治療後，本月24日返家，沒想到回家後發現門鎖被替換，公寓內所有東西都被房東以「對健康有害」為由清空丟掉。

從事餐館業的長岡亮在去年10月感染新冠後，於今年1月送醫治療，幾周後有工作人員到他的家中清理；在歷經兩個多月的治療，長岡亮在返回公寓後，發現他的門鎖被換掉，而公寓內的所有東西包括護照等重要文件也都被清空，只剩下一架鋼琴跟寵物烏龜。

長岡亮的鄰居在得知他的處境後，在籌款網站GoFundMe為他籌款；根據網站，長岡亮「沒有鞋子、牙刷、ID、護照，也沒有冰箱或爐子」；鄰居也認為公寓管理層擅自將長岡亮個人物品清空的行為「很不人道，也是非法的」；在看到公寓被清空後，長岡亮接受採訪時表示，不僅失去了重要的財產，多年的書籍收藏和珍貴的樂譜也都被丟掉，對於公寓管理層的做法他感到「震驚和驚訝」。

知名房產經紀人柯克蘭(Barbara Corcoran)和退役球星A-Rod(Alex Rodriguez)是該公寓的共同持有人；柯克蘭發表聲明稱，隨著長岡亮的健康狀況惡化，他的公寓狀況已經對該棟大樓其他居民構成明顯的健康危害，在他被送去醫院的當天就允許拆門，公寓管理層並請了專業人員對他的公寓進行深層清潔；聲明中並提到，除了床墊和鋼琴外，公寓中沒有其他家具，「他們被要求保留所有能夠留下的物品」。

在GoFundMe頁面架設之後，長岡亮的遭遇立即吸引不少人的關注，紛紛解囊捐款，在短短幾天之內就已經6萬4110元，其中最高捐款者即為柯克蘭的1萬2000元；柯克蘭對於鄰居把長岡亮不幸的情況公開，尋求外界協助的做法表達感謝，認為有許多獨居者感染新冠，卻無法獲得外界關注，該做法即對像是長岡亮這樣生病和掙扎的人提供支持和幫助。

GoFundMe 日裔 曼哈頓

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