天氣驟變 紐約本周將迎暴風雨和低溫

接下來一周天氣變化多端，氣溫變化較大，民眾注意增減衣物。（本報檔案照）

紐約市 28日晚間開始，未來一周將迎來多場暴雨 、大風以及低溫天氣；政府呼籲民眾注意天氣驟變，長者等弱勢群體更應當心。

根據國家氣象局(National Weather Service)，28日晚間開始的降雨會持續到29日晚間6時，紐約市以及長島 部分地區將迎來高達每小時50哩的大風；29日晚間預計天氣好轉，但本周仍會迎來降溫，短時間很難恢復一周前的風和日麗與高溫天氣；其中，3月29日與3月30日兩日氣溫尚可，但預計在3月31日與4月1日，又將迎來多場強烈降雨，氣溫或將降至冰點以下。

多場降雨預計將伴隨著大風，而大風有可能導致一些未固定的物品被吹起，撞擊行人、車輛等，因此在大風天步行、騎自行車或開車出行的民眾，都要多加小心。

惡劣天氣也有可能會導致部分地區出現大面積停電，對此紐約市政府建議民眾注意確保手機電源充足，遠離跌落的電源線，調低冰箱溫度，萬一停電減少冰箱打開以免食物變質，遇到緊急情況及時撥打911報警等。

此外因近期天氣變化多，氣溫晝夜溫差大，市府也建議民眾注意衣物增減，尤其是長者等出行更加要小心，暴風雨天氣裡盡量待在室內。