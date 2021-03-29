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史泰登島將建2遊民收容所 居民示威抗議

記者黃伊奕顏潔恩／紐約報導
拉洛與當地居民集會反對史泰登島新建遊民收容所。（圖片取自拉洛推特）
拉洛與當地居民集會反對史泰登島新建遊民收容所。（圖片取自拉洛推特）

紐約市日前宣布計畫在今年秋季在史泰登島新增兩個遊民收容所，對此當地居民強烈不滿，並於日前在其中一處地點舉行抗議示威；史島區長奧多(James Oddo)也表示，市府行事作風欠透明，自己都是不久前才有所了解，正和市遊民局(DHS)專員作進一步了解。

根據紐約時遊民服務局(DHS)公布信息，這兩個遊民收容所將分別位於史泰登島的葛斯米爾(Grasmere)，地址為Hylan Blvd 1055號，用來收留約50名50歲以上的女性遊民，另外一個地點則位於斯待布騰(Stapleton)，地址為Tompkins大道119號，預計將可容納約100個男性遊民；兩個地點都是利用現有建築更改為收容所。

其中位於葛斯米爾的收容所原本為一個醫療大樓，一旦收容所建成，收納的女性遊民中預計將包括精神疾病患者；因為社區近期才突然收到消息，遭到大量民眾強烈反對與不滿。

27日，正在參選史泰登島區長的拉洛(Leticia Remauro)連同上百居民在葛斯米爾舉行了抗議示威；拉洛說，「我們今天站在這裡就是為了找到阻止這種情況的方法，史泰登島不是修建遊民收容所的地方」，指出「市長白思豪在提供可負擔房屋方面失敗了，史泰登島不會為他的失敗埋單。」

史泰登島市議員馬迪奧(Steven Matteo)也表示反對該遊民收容所的實施，說收容所不應該建在居民的「後院」；還指出他選區裡舊南海攤精神病中心建築是更合適修建遊民收容所的地點，雖然該建築所有權歸州府，修改用途相對更加複雜，但他希望至少應該進一步討論實施可能性。

現任區長奧多日前接受採訪時也表示，他也是不久前才知道該計畫，批評市府在收容所議題上，總是拖到最後一刻才公告社區，沒有詢問當地居民的意見；他說，很多民眾不希望社區開設收容所，主要原因是擔憂社區的安全，他正向當局了解計畫的各方面細節，再轉述給當地居民考慮做選擇。

市遊民局發言人則指出，島上目前有超過千名遊民，但只有一間收容所，因此相信加建兩間收容所「是有必要的」，並保證，兩處新收容所將全天候有至少兩名保安戒備，並安裝監控攝像頭，確保民眾安全。

位於Grasmere社區Hylan Blvd1055號的建築物很有可能被改造為遊...
位於Grasmere社區Hylan Blvd1055號的建築物很有可能被改造為遊民收容所。(谷歌地圖)

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