中共黨史專家司馬璐辭世 享壽103歲

知名中共黨史專家司馬璐28日在紐約安老院辭世，享壽103歲；圖為他100歲生日時，各界人士為其舉辦祝壽會。（本報檔案照，記者洪群超／攝影）

知名中共 黨史專家司馬璐28日早上7時40分在紐約市 皇后區法拉盛的安老院辭世，享壽103歲。

司馬璐原名馬義，1919年出生中國 江蘇省泰州市海安縣，1937年參加中國共產黨外圍組織，在1937年七七盧溝橋事變前火線入黨，同年底到延安；他曾任「新華日報」延安辦事處主任，也在周恩來、董必武領導下從事地下工作。

司馬璐在1941年皖南事變後，心累於中共黨內鬥爭，當年離開延安並退黨，此後開啟追尋自由、民主的一生。

1949年定居香港後，他作為中共黨史專家名聲日益顯赫，著有「中共黨史暨文獻選粹」、「瞿秋白傳」等，創立「展望」、「探索」等雜誌；1983年移民來美，後與中國著名記者、1980年代中國改革中頗具影響力的人物戈揚在紐約結婚。

據親友表示，司馬璐作為103歲高齡人瑞，無疾而終，在睡夢中安詳辭世；由司馬璐一手創辦的中華學人聯誼會籌辦其後事及悼念活動，茲定於4月7日上午9時在法拉盛全福殯儀館開祭，11時出殯火化，和他妻子戈揚長眠在一起；全福殯儀館地址為：134-35 Northern Blvd, Flushing。