66分局派2華警 加強8大道巡邏

許柏健(右)和曾利民(左)近期將在8大道巡邏，呼籲民眾有任何問題可尋求協助。(警方提供)

亞特蘭大槍擊案後引發全美亞裔 憂心安全問題，布碌崙 (布魯克林)轄管日落公園華社的66分局，近日派出兩名華警長時間駐守8大道 ；兩名華警呼籲，當地華人若有治安相關需求或疑惑，可積極聯繫他們求助。

紐約市近來爆發多起仇視亞裔案件，為了讓當地華社居民安心，市警總局加派警員到各華社留守；其中布碌崙南區勤務指揮官更是下達指令，讓屬下的13個分局加派警力，到布碌崙華社街道巡邏。

根據計畫，66分局原本是派出C區的兩名社區協調警員(NCO)前來8大道，分別是許柏健(Jason Hui)和一名西語裔警員，但因該西語裔警員日前確診新冠肺炎，改由另名華警曾利民(Jacky Zheng)替代職務；兩人都能說廣東話及中文，並在周二至周日間加強在8大道的巡邏。

許柏健表示，兩人工作主要是在8大道和周邊街道來回巡邏，有時也會下車步行巡邏，有警察的存在感會讓民眾感到更加放心，不法分子也不敢妄為；他們也表示，若社區民眾有任何問題，可聯繫他們，若遭遇到緊急狀況，則應該立即報警911。

許柏健電郵是[email protected]、手機為(917)853-4607，曾利民電郵則是[email protected]、手機為(917)754-0542；他們呼籲民眾以電郵方式和他們取得聯繫，能解答的問題將立即作出回應。