「下一代能安心追求美國夢」大學點百人集會抗議仇恨亞裔犯罪

劉醇逸(講話者)、理查茲等民選官員參加大學點的反仇恨集會。(記者朱蕾╱攝影)

民選官員、社區代表以及民眾數百人28日下午在皇后區大學點 (College Point)，共同譴責針對亞裔 的仇恨和歧視 ，呼籲各族裔團結，「為了下一代不用擔心走在街頭遭攻擊和歧視，能夠安心追求美國夢。」

(影音來源：記者朱蕾)

大學點的華裔居民越來越多，此次集會由大學點居民聯盟聯合大學點新居民會(Better College point Civic Association)舉行。

代表該區的州參議員劉醇逸表示，過去一年對所有人都是艱難的，而亞裔社區同時還要面對第二種病毒：「仇恨」，讓很多亞裔害怕坐地鐵、去超市、甚至不敢送孩子去學校；針對亞裔的仇恨和歧視必須停止，需要政府肩負起責任，社區組織有資源服務亞裔和其他社區，執法部門理解亞裔經歷的困難，不應再出現像亞特蘭大槍擊案後，警方用嫌犯「有糟糕的一天」來解釋其犯案。

「對於仇恨這種流行病，沒有疫苗可以防治，但我們可以解決」，皇后區長理查茲(Donovan Richards)表示，「我們亞裔兄弟姐妹與其他所有人一樣，都是美國人；去年佛洛伊德(George Floyd)案發生後，亞裔社區和我們站在一起高喊『黑人的命也是命』，現在我們也堅決支持亞裔社區，多元化的皇后區絕不容忍對任何族裔的歧視和仇恨。」

面對參與集會的眾多青少年，理查茲說，「我們現在的努力和爭取，也是為了我們的下一代能夠不用再擔心走在街頭遭攻擊和歧視，能夠安心追求美國夢。」

16歲的華裔學生Audrey Chou表示，「去年起，亞裔社區不時發生的歧視和仇恨，讓我感覺得害怕、氣憤和壓力，更感到被忽視，我們必須站出來發聲」，她因此開始在學校組織討論會，亞裔社區成員和其他族裔分享各自的挫折，「我們不會再沉默」。

Audrey Chou說，「我的父母20年前移民美國，辛勤工作為給我和我的兄弟姐妹創造好的成長環境，我很幸運成為這個最進步、最多元化時代中的一員，至關重要的是我們的聲音被聽到，我們要發聲來保護我們的家人和社區。」

大學點華裔居民陳志斌表示，如果遭遇歧視後，不勇敢站出來，就會助長此類行為繼續惡化，「我們愛這個國家，現在是對歧視和仇恨說不的時候可，同時敦促政府立法，讓仇恨犯罪者受到法律嚴懲。」

市議員參選人尹導、李真(Richard Lee)、艾維樂(Tony Avella)等也參與集會，反對歧視和仇恨。