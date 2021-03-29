我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我們跟長賜號變朋友了」運河兩旁居民依依不捨

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

「下一代能安心追求美國夢」大學點百人集會抗議仇恨亞裔犯罪

記者朱蕾╱紐約報導
劉醇逸(講話者)、理查茲等民選官員參加大學點的反仇恨集會。(記者朱蕾╱攝影)
劉醇逸(講話者)、理查茲等民選官員參加大學點的反仇恨集會。(記者朱蕾╱攝影)

民選官員、社區代表以及民眾數百人28日下午在皇后區大學點(College Point)，共同譴責針對亞裔的仇恨和歧視，呼籲各族裔團結，「為了下一代不用擔心走在街頭遭攻擊和歧視，能夠安心追求美國夢。」

(影音來源：記者朱蕾)

大學點的華裔居民越來越多，此次集會由大學點居民聯盟聯合大學點新居民會(Better College point Civic Association)舉行。

代表該區的州參議員劉醇逸表示，過去一年對所有人都是艱難的，而亞裔社區同時還要面對第二種病毒：「仇恨」，讓很多亞裔害怕坐地鐵、去超市、甚至不敢送孩子去學校；針對亞裔的仇恨和歧視必須停止，需要政府肩負起責任，社區組織有資源服務亞裔和其他社區，執法部門理解亞裔經歷的困難，不應再出現像亞特蘭大槍擊案後，警方用嫌犯「有糟糕的一天」來解釋其犯案。

「對於仇恨這種流行病，沒有疫苗可以防治，但我們可以解決」，皇后區長理查茲(Donovan Richards)表示，「我們亞裔兄弟姐妹與其他所有人一樣，都是美國人；去年佛洛伊德(George Floyd)案發生後，亞裔社區和我們站在一起高喊『黑人的命也是命』，現在我們也堅決支持亞裔社區，多元化的皇后區絕不容忍對任何族裔的歧視和仇恨。」

面對參與集會的眾多青少年，理查茲說，「我們現在的努力和爭取，也是為了我們的下一代能夠不用再擔心走在街頭遭攻擊和歧視，能夠安心追求美國夢。」

16歲的華裔學生Audrey Chou表示，「去年起，亞裔社區不時發生的歧視和仇恨，讓我感覺得害怕、氣憤和壓力，更感到被忽視，我們必須站出來發聲」，她因此開始在學校組織討論會，亞裔社區成員和其他族裔分享各自的挫折，「我們不會再沉默」。

Audrey Chou說，「我的父母20年前移民美國，辛勤工作為給我和我的兄弟姐妹創造好的成長環境，我很幸運成為這個最進步、最多元化時代中的一員，至關重要的是我們的聲音被聽到，我們要發聲來保護我們的家人和社區。」

大學點華裔居民陳志斌表示，如果遭遇歧視後，不勇敢站出來，就會助長此類行為繼續惡化，「我們愛這個國家，現在是對歧視和仇恨說不的時候可，同時敦促政府立法，讓仇恨犯罪者受到法律嚴懲。」

市議員參選人尹導、李真(Richard Lee)、艾維樂(Tony Avella)等也參與集會，反對歧視和仇恨。

各族裔民眾參與集會反對仇恨。(記者朱蕾/攝影)
各族裔民眾參與集會反對仇恨。(記者朱蕾/攝影)
眾多民眾參加在大學點舉行的反仇恨集會。(記者朱蕾/攝影)
眾多民眾參加在大學點舉行的反仇恨集會。(記者朱蕾/攝影)
華裔兒童在集會上手舉「反對仇恨暴力」等標語。(記者朱蕾╱攝影)
華裔兒童在集會上手舉「反對仇恨暴力」等標語。(記者朱蕾╱攝影)

亞裔 歧視 大學點

上一則

天氣驟變 紐約本周將迎暴風雨和低溫

下一則

華男無故遭西裔遊民羞辱打罵 警逮嫌籲指認

延伸閱讀

蘇福克郡反仇恨亞裔集會 300人上街怒吼

蘇福克郡反仇恨亞裔集會 300人上街怒吼
推動警務改革 抗議者集會支持「佛洛伊德法」

推動警務改革 抗議者集會支持「佛洛伊德法」
反仇視亞裔 金山3千人怒吼 布里德：不容忍仇恨攻擊

反仇視亞裔 金山3千人怒吼 布里德：不容忍仇恨攻擊
金山南灣5市集會呼籲「停止仇視亞裔」逾千民眾響應

金山南灣5市集會呼籲「停止仇視亞裔」逾千民眾響應

籌辦反仇亞集會 趙嬿：亞裔應勇敢參與政治

籌辦反仇亞集會 趙嬿：亞裔應勇敢參與政治
麋鹿林推出護伴項目 保護亞裔社區

麋鹿林推出護伴項目 保護亞裔社區

熱門新聞

劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54
一名七旬華男在華埠酒店，遭非洲裔男子連擊十拳倒地受傷。(市警提供)

為清潔問題發飆…非裔男連擊10拳 7旬華裔酒店員工倒地

2021-03-24 02:30
金煌煲煲好的煲仔飯美味又正宗，只是通常需要等候15分鐘左右。（圖片取自Yelp）

中華好滋味！布魯克林8大道非吃不可10家美食

2021-03-26 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會
長賜號擱淺第6天 長榮回應了

長賜號擱淺第6天 長榮回應了
她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症
斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸
長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知