我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我們跟長賜號變朋友了」運河兩旁居民依依不捨

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

牛毓琳里民會 籲州增預算打擊仇恨亞裔犯罪

記者金春香╱紐約報導
牛毓琳與眾少數族裔領袖里民大會 ，籲政府增加預算投入打擊仇恨亞裔犯罪。（視頻截圖）
牛毓琳與眾少數族裔領袖里民大會 ，籲政府增加預算投入打擊仇恨亞裔犯罪。（視頻截圖）

州眾議員牛毓琳日前領導州府亞太裔工作組與州府非洲裔、波多黎各裔、西語裔和亞裔黨團召開里民大會，要求州府增加對亞太裔社區組織的預算撥款，幫助打擊仇恨亞裔犯罪行為，團結合作對抗針對亞裔的暴力行為。

牛毓琳表示，當前紐約州亞太裔組織僅能獲得州府社會服務預算資金中的1.5%，而州內亞太裔人數占超過11%；在經濟方面，有超過25%的紐約亞裔家庭收入在貧困線以下；另外在疫情期間，紐約亞裔失業率增長幅度最大，去年5月，亞裔失業率猛增至25.6%；根據亞美聯盟報告，去年2月至6月期間，紐約市申請失業救濟的亞裔數量增長超過6000%。

在醫療和健康方面，牛毓琳指出紐約州感染新冠患者中，華裔的死亡率最高，為35.7%，亞裔在必要工作領域人數眾多，「為民眾送餐的人、醫院清潔人員、為病患打針餵藥的護士，很多是華裔 」，然而在過去一年中，亞裔卻飽受歧視和攻擊。

牛毓琳說，美國社會日益嚴重的反亞裔情緒，以及將亞裔邊緣化的狀態，並不是新冠疫情爆發後才出現，這種對亞裔和其他少數族裔根深蒂固的歧視，存在於美國政治社會系統之中，如果不能從根本上著手解決，那麼亞裔就永遠不會被平等對待。

日前州內50個亞太裔組織遞交給州長葛謨(Andrew Cuomo)的信件中，已經明確要求州長關注紐約多元化挑戰的重要相關數據，以及重視亞裔社區的訴求，需要為社區提供更多資金支持以及語言等服務；信中要求州府在2021至2022財年為亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)提供200萬元補助金，來支持多語言公共教育以及提供社區服務；要求在所有州府運營的新冠檢測和疫苗注射點提供現場翻譯服務，為CACF和紐約大學亞裔健康研究中心提供250萬元資金支持相關學術研究等。

州參議員劉醇逸還提案要求為紐約市立大學亞裔研究所和皇后學院亞裔中心提供更多資金支持。

亞裔 紐約市 美國

上一則

電話全球包月$24.99至$9.99無合約限制

下一則

66分局派2華警 加強8大道巡邏

延伸閱讀

蘇福克郡反仇恨亞裔集會 300人上街怒吼

蘇福克郡反仇恨亞裔集會 300人上街怒吼
打擊仇恨犯罪 紐約州府擴大語言服務 翻譯語種變10個

打擊仇恨犯罪 紐約州府擴大語言服務 翻譯語種變10個
葛謨11年未踏足亞裔社區 引官民不滿求改變

葛謨11年未踏足亞裔社區 引官民不滿求改變
忍無可忍…紐約亞裔 萬人反仇恨遊行

忍無可忍…紐約亞裔 萬人反仇恨遊行
牛毓琳：廢除歧視性系統 需更多少數族裔進決策層

牛毓琳：廢除歧視性系統 需更多少數族裔進決策層
百餘人聚集曼哈頓富利廣場 譴責種族主義者

百餘人聚集曼哈頓富利廣場 譴責種族主義者

熱門新聞

劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54
一名七旬華男在華埠酒店，遭非洲裔男子連擊十拳倒地受傷。(市警提供)

為清潔問題發飆…非裔男連擊10拳 7旬華裔酒店員工倒地

2021-03-24 02:30
金煌煲煲好的煲仔飯美味又正宗，只是通常需要等候15分鐘左右。（圖片取自Yelp）

中華好滋味！布魯克林8大道非吃不可10家美食

2021-03-26 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會
長賜號擱淺第6天 長榮回應了

長賜號擱淺第6天 長榮回應了
她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症
斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸
長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知