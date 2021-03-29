牛毓琳里民會 籲州增預算打擊仇恨亞裔犯罪

牛毓琳與眾少數族裔領袖里民大會 ，籲政府增加預算投入打擊仇恨亞裔犯罪。（視頻截圖）

州眾議員牛毓琳日前領導州府亞太裔工作組與州府非洲裔、波多黎各裔、西語裔和亞裔 黨團召開里民大會，要求州府增加對亞太裔社區組織的預算撥款，幫助打擊仇恨亞裔犯罪行為，團結合作對抗針對亞裔的暴力行為。

牛毓琳表示，當前紐約州亞太裔組織僅能獲得州府社會服務預算資金中的1.5%，而州內亞太裔人數占超過11%；在經濟方面，有超過25%的紐約亞裔家庭收入在貧困線以下；另外在疫情期間，紐約亞裔失業率增長幅度最大，去年5月，亞裔失業率猛增至25.6%；根據亞美聯盟報告，去年2月至6月期間，紐約市 申請失業救濟的亞裔數量增長超過6000%。

在醫療和健康方面，牛毓琳指出紐約州感染新冠患者中，華裔的死亡率最高，為35.7%，亞裔在必要工作領域人數眾多，「為民眾送餐的人、醫院清潔人員、為病患打針餵藥的護士，很多是華裔 」，然而在過去一年中，亞裔卻飽受歧視和攻擊。

牛毓琳說，美國 社會日益嚴重的反亞裔情緒，以及將亞裔邊緣化的狀態，並不是新冠疫情爆發後才出現，這種對亞裔和其他少數族裔根深蒂固的歧視，存在於美國政治社會系統之中，如果不能從根本上著手解決，那麼亞裔就永遠不會被平等對待。

日前州內50個亞太裔組織遞交給州長葛謨(Andrew Cuomo)的信件中，已經明確要求州長關注紐約多元化挑戰的重要相關數據，以及重視亞裔社區的訴求，需要為社區提供更多資金支持以及語言等服務；信中要求州府在2021至2022財年為亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)提供200萬元補助金，來支持多語言公共教育以及提供社區服務；要求在所有州府運營的新冠檢測和疫苗注射點提供現場翻譯服務，為CACF和紐約大學亞裔健康研究中心提供250萬元資金支持相關學術研究等。

州參議員劉醇逸還提案要求為紐約市立大學亞裔研究所和皇后學院亞裔中心提供更多資金支持。