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華男無故遭西裔遊民羞辱打罵 警逮嫌籲指認

記者顏嘉瑩╱紐約報導
日前一名華裔男子在下東城布隆街242號門口，遭到遊民無故朝後腦勺毆打。(截自谷歌地圖)
日前一名華裔男子在下東城布隆街242號門口，遭到遊民無故朝後腦勺毆打。(截自谷歌地圖)

日前曼哈頓下東城一名華裔男子在「飛越艾塞克斯」(Essex Crossing)附近沿著布隆街(Broome St.)步行時，遭一名27歲的西語裔遊民無故毆打，並以種族歧視言論怒罵；目前轄區市警七分局已掌握目擊者證詞並逮捕嫌犯，呼籲受害華人出面提供證詞，才可立案。

根據市警消息，該華裔男子在日前26日下午2時51分時，行經布隆街242號門口時，該名遊民突然走上前，朝著受害人的後腦勺毆打，並以歧視言論怒罵後逃離現場；事發後受害人找到附近的警察，描述了事情經過後，警方於當日下午3時5分逮捕了嫌犯。

警方重回案發現場後，受害人已經離開；根據目擊者證詞，該名遊民一邊痛毆受害男子時，一邊大罵「你這個蠢中國人(You Chinese prick)」；根據已知訊息，該名遊民已涉嫌仇恨犯罪，將被以仇恨犯罪的三級襲擊未遂(attempted assault)和騷擾等罪名起訴。

市警表示，雖然資訊已掌握，但需要受害人出面報案，完成相關報告、證詞，並指認嫌犯身分後才能正式立案，市警七分局呼籲，受害人或親友應盡快與其聯絡。

事實上，日前在西岸有人在社交網站上發起「搧亞裔耳光挑戰」(Slap an Asian Challenge)，煽動民眾在大眾交通工具或公共場所搧亞裔耳光，雖然警方表示目前未有接獲相關報案，但擔心社群媒體影響廣，恐傳到東岸，也密切注意是否已經有人開始效仿。

種族歧視 亞裔 華裔

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