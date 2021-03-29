兒遇隱性歧視 韓裔眾議員談亞裔成長辛酸

金安迪在其推特上分享他兒子的種族主義遭遇。(取自推特)

新澤西州 韓裔國會眾議員金安迪(Andy Kim，音譯)日前分享他五歲兒子被其他兒童叫「中國男孩」(Chinese Boy)的事件，讓他思考作為亞裔在美國 仍時常經歷的隱性或明顯的種族歧視 與誤解，分享自己得知此事後的悲傷、思考和行動。

金安迪說，「我五歲的兒子回到家後問我，為什麼一名較大的兒童不停的叫他中國男孩(Chinese Boy)，我的兒子感到困惑的告訴該兒童，『我是一名新澤西男孩』」；尚不完全懂事的兒子對此一笑而過，但金安迪說，自己對此感到傷心。

「我很傷心，因為我兒子告訴我的很可能是他的第一次歧視經歷，對我來說，這不是我第一次聽到關於他的偏見，有人跟我說，他有可愛的華人式眼睛，還稱我們教他英語作為第一語言非常好，好像我們默認就是外國人」。

金安迪接著說，當有人開玩笑的說他的兒子是否出生就會功夫的時候，讓他想起他經歷的關於成龍(Jackie Chan)的嘲弄，他曾遭遇醉酒男子毆打，該男子試圖通過毆打「成龍」來證明實力。

「我很傷心，因為我知道這個不會是他最後一次面對種族主義，其他時候，可能更惡劣，甚至可能發生暴力事件；作為一名國會眾議員，我悲哀的知道，沒有法律可以充分保護他」金安迪說。

金安迪的父母50年前從韓國移民美國，他的父母在他兒童時期，從未和他說過他可能會面對的歧視問題；他說，此事發生後，他開始思考如何跟孩子說，向母親尋求建議時，他的母親對他說，希望當時就告訴兒子可能成長過程中會面對歧視，但也要告訴他，「你很特別，繼續做自己，你永遠不會孤單，無論出現什麼問題，請讓我們知道，我們將一起解決」。

金安迪最後表示，「我會準備好與我的兒子說此事，我有一點緊張，他是那麼好的孩子，我不知道他會如何接收這些，他只有五歲，我不會說到每一個細節，但我認為，隨著孩子的成長，開始此對話是一件好事。」