兒遇隱性歧視 韓裔眾議員談亞裔成長辛酸
新澤西州韓裔國會眾議員金安迪(Andy Kim，音譯)日前分享他五歲兒子被其他兒童叫「中國男孩」(Chinese Boy)的事件，讓他思考作為亞裔在美國仍時常經歷的隱性或明顯的種族歧視與誤解，分享自己得知此事後的悲傷、思考和行動。
金安迪說，「我五歲的兒子回到家後問我，為什麼一名較大的兒童不停的叫他中國男孩(Chinese Boy)，我的兒子感到困惑的告訴該兒童，『我是一名新澤西男孩』」；尚不完全懂事的兒子對此一笑而過，但金安迪說，自己對此感到傷心。
「我很傷心，因為我兒子告訴我的很可能是他的第一次歧視經歷，對我來說，這不是我第一次聽到關於他的偏見，有人跟我說，他有可愛的華人式眼睛，還稱我們教他英語作為第一語言非常好，好像我們默認就是外國人」。
金安迪接著說，當有人開玩笑的說他的兒子是否出生就會功夫的時候，讓他想起他經歷的關於成龍(Jackie Chan)的嘲弄，他曾遭遇醉酒男子毆打，該男子試圖通過毆打「成龍」來證明實力。
「我很傷心，因為我知道這個不會是他最後一次面對種族主義，其他時候，可能更惡劣，甚至可能發生暴力事件；作為一名國會眾議員，我悲哀的知道，沒有法律可以充分保護他」金安迪說。
金安迪的父母50年前從韓國移民美國，他的父母在他兒童時期，從未和他說過他可能會面對的歧視問題；他說，此事發生後，他開始思考如何跟孩子說，向母親尋求建議時，他的母親對他說，希望當時就告訴兒子可能成長過程中會面對歧視，但也要告訴他，「你很特別，繼續做自己，你永遠不會孤單，無論出現什麼問題，請讓我們知道，我們將一起解決」。
金安迪最後表示，「我會準備好與我的兒子說此事，我有一點緊張，他是那麼好的孩子，我不知道他會如何接收這些，他只有五歲，我不會說到每一個細節，但我認為，隨著孩子的成長，開始此對話是一件好事。」
上一則
華男無故遭西裔遊民羞辱打罵 警逮嫌籲指認
下一則
FB留言