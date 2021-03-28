蘇福克郡反仇恨亞裔集會 300人上街怒吼

蘇福克郡郡長辦公室聯合該郡政府的少數族裔部門與亞裔諮詢社區委員會共同舉辦反仇恨亞裔犯罪集會，吸引超過300人參加。(張巍巍提供)

長島蘇福克郡(Suffolk County)哈帕克鎮(Hauppauge)27日舉辦反仇恨亞裔 集會，該郡郡長貝隆(Steve Bellone)與州參議員劉醇逸等民選官員，為亞裔民眾站台譴責仇恨犯罪 ，超過300名各族裔的民眾前往支援，並呼籲亞裔發聲，不做啞裔，更不能成為疫情的「替罪羊」，別讓亞特蘭大 的槍擊案重演。

影音來源：葉雪梅提供

當天集會由蘇福克郡郡長辦公室聯合該郡政府的少數族裔部門與亞裔諮詢社區委員會共同舉辦，吸引超過300名各族裔的民眾參與，貝隆、劉醇逸、國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)與扎兒丁(Lee Zeldin)等民選官員，以及市警亞裔警官協會(AAPEX)創會主席莫虎上台發言，譴責仇恨亞裔犯罪。

貝隆喊話當地民眾，「仇恨與無知」絕不會在蘇福克郡或美國任何地方被容忍；他說，若任何人敢在蘇福克郡實施仇恨犯罪，將被當地法律嚴懲。

參與當天集會的亞裔諮詢社區委員會成員張巍巍表示，12年前她搬到當地居住，當時尚未有太多亞裔居住，她曾在一次處理交通罰單時，遭受不公待遇，等了超過六個小時才繳納罰款，「和我一起來的白人早都辦完了」。

張巍巍說，當天的活動由民選官員為亞裔民眾站台，鼓勵亞裔不要因害怕不敢去報案；她介紹，蘇福克郡檢察官辦公室本周組建反仇恨亞裔犯罪小組，由八名受過訓練的助理檢察官專職調查罪案，她鼓勵受害民眾勇敢報警求助。

蘇福克居民葉雪梅表示，女兒學校曾在2019年公演涉嫌辱華的音樂劇「摩登蜜莉」，女兒發聲反擊後，在校園遭到同學「無形」霸凌，但當時亞裔民眾團結發聲，抵抗這部劇作繼續上演，維護華裔權利與尊嚴；時隔兩年，她說，仇恨亞裔風氣蔓延，她期盼亞裔能團結各族裔抵抗仇恨犯罪，「恨一個人就是恨所有人」。

參加當天集會的馬晴燕表示，根據蘇福克郡警局的一份紀錄，一名嫌犯從去年10月到今年2月連竊七家亞裔餐廳，疑似針對亞裔作案；她說，希望通過參與集會發聲，抵抗仇恨犯罪。

石溪中文學校的聯合校長劉初玉表示，亞特蘭大槍擊案是一個針對亞裔的仇恨犯罪案件；他說，亞裔應因這起案件認識到如果再不發聲，類似慘劇還會重演。