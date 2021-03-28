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打擊仇恨犯罪 紐約州府擴大語言服務 翻譯語種變10個

記者金春香／紐約報導
州府設立專門網站界面，提供打擊仇恨亞裔犯罪的全面信息和資源。（州府網站截圖）
州府設立專門網站界面，提供打擊仇恨亞裔犯罪的全面信息和資源。（州府網站截圖）

繼副州長霍楚(Kathy Hochul)日前走訪曼哈頓華埠和皇后區法拉盛等華裔社區後，州府進一步加強反對歧視亞裔和提升反對仇恨亞裔犯罪相關教育，設立專門網站，舉辦線上論壇，州長並頒布行政令，要求州內各部門對所有資源，提供十種少數族裔語言翻譯。

紐約州有約250萬民眾的母語並非英語，州長葛謨(Andrew Cuomo)26日頒布行政令，要求州內政府機構網站和資源翻譯所提供少數族裔語言翻譯數量，從六個增至十個，在原先西班牙語、中文、韓語、俄語、孟加拉語和海地克里奧爾語(Haitian Creole)基礎上，增加阿拉伯語、義大利語、波蘭語和猶太意第緒語翻譯，州府各部門所有重要文件及相關網站，都要提供這十種語言的全面翻譯。

州府並設立專門網站界面，提供打擊仇恨亞裔犯罪的全面信息和資源，網址為https://www.governor.ny.gov/programs/stop-asian-hate。

為譴責仇恨亞裔犯罪行為，州府還宣布州人權委員會將在3月30日下午3時，舉辦聲討反亞太裔歧視和仇恨犯罪線上論壇，包括亞美聯盟在內的多個亞裔組織代表參加，註冊網址為https://tinyurl.com/fdcyncc7。

葛謨表示，紐約州和全美範圍內不斷攀升的仇恨亞太裔犯罪，令人感到不安，這些行為令人厭惡，紐約州致力於為亞太裔社區提供更多資源，對州內民眾進行更多宣傳教育，阻止這些仇恨、分裂思想的進一步傳播，並要及時制止一切仇恨犯罪行為，「沒有人要為自己的族裔、所講語言而受到任何形式的威脅，我們會堅定與亞太裔社區站在一起。」

州府還設立反仇恨熱線電話，舉報仇恨犯罪可撥打(877)NO-HATE-NY。

紐約州 亞裔 仇恨犯罪

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