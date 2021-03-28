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「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

守護社區 曼哈頓華埠街道巡邏隊籲更多志願者加入

記者張晨／紐約報導
華埠街道巡邏隊呼籲更多志願者加入。(陳家齡提供)
華埠街道巡邏隊呼籲更多志願者加入。(陳家齡提供)

隨著涉及亞裔受害者仇恨犯罪案件的頻發，曼哈頓華埠街道巡邏隊(Chinatown Block Watch)呼籲更多民眾加入。

去年紐約州實施居家防疫令之後，因為新冠引起的歧視亞裔案件增加，一批華裔社區居民身穿亮橙色背心，開始自發巡邏社區，保護民眾安全。

「如果有任何形式的人身攻擊，我們會試圖讓情況降級，或者進行干預；如果有口頭辱罵，我們會試圖化解。」華埠街道巡邏隊發起人、社區活動人士陳家齡(Karlin Chan)說。

陳家齡表示，華埠地區有很多苦苦掙扎的移民家庭，「人們對華、亞裔有很多負面的刻板印象，我們很多錢，很成功；但事實是，四分之一的亞裔生活在貧困中，生活在全市的貧困線以下。 」

住在曼哈頓上東區的沃爾夫(Ben Wolf)在臉書上看到這個組織後決定加入，「一張新面孔都能代表有人真的在乎這件事，我想這是我能做的最好的事情。」

陳家齡表示，唐人街正在恢復元氣，大約70%倖存下來的小商業都已重新開業；有年輕一代，也有年長一代，他們都在守望著自己熱愛的社區。

「我們有一些20多歲的年輕千禧一代。」陳家齡說，「這很好，因為我不能像年輕時跑得那麼快了。」任何希望加入的民眾都可通過[email protected]聯繫陳家齡。

亞裔 華埠 曼哈頓

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