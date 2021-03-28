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亞裔男散步無故遇襲 紐約市警仇恨犯罪小組調查

記者張晨／紐約報導
亞裔男子中城車站遭襲，市警仇恨犯罪小組介入調查。(記者張晨／攝影)
亞裔男子中城車站遭襲，市警仇恨犯罪小組介入調查。(記者張晨／攝影)

曼哈頓中城賓州車站(Penn Station)日前在發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件，一亞裔男子被人無故當街攻擊，市警亞裔仇恨犯罪工作組已介入調查。

警方表示，案件發生在24日早上5時20分左右，一名38歲的亞裔男子正在西33街附近的賓夕法尼亞廣場(Pennsylvania Plaza)散步，突然被迎面走來的陌生人打了一拳。

警方稱，嫌犯一語不發，直接一拳打在受害者臉上，然後沿街逃跑；此案導致受害者臉部瘀傷，但傷勢不嚴重，當天晚上他向警方報案；目前市警仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)正在以反亞裔仇恨犯罪調查中。

根據市警數據，今年截至目前，已經發生28起針對亞裔的仇恨犯罪，其中只有八起涉案嫌犯被逮捕；而去年同一時期只有七起仇恨犯罪案件，五人被捕。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，針對任何族裔的仇恨犯罪，紐約市都「零容忍」，為更有力打擊該類案件，市警將安排便衣警察，在全市各個華裔社區臥底執法。

「你的下一個攻擊目標，可能是一名便衣警察，所以若出於種族仇恨犯罪，請三思。」希爾向潛在仇恨犯罪者提出警告，並強調民眾報警和與警方合作的重要，警方接到報案後，會根據當時警力資源調派警員前往案發現場，一些緊急案件警方能快速抵達，一些案件則需要和其他部門進行協調。

仇恨犯罪 亞裔 警察

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