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「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

亞裔長者曼哈頓遭種族言論辱罵 嫌犯揮棒後逃逸

記者張晨／紐約報導
以種族言論辱罵亞裔男的嫌犯，犯案時的身影。(市警提供)
以種族言論辱罵亞裔男的嫌犯，犯案時的身影。(市警提供)

紐約曼哈頓中城26日發生一起針對亞裔仇恨犯罪案件，一名65歲的亞裔男子遭人以種族歧視言語攻擊，嫌犯還揮舞類似棍棒的武器威脅；現市警仇恨犯罪工作組(Hate Crime Task Force)已介入調查。

警方表示，案發當日下午4時左右，一名亞裔男子在中城西40街附近，遭一白人男子辱罵種族仇恨言論並以武器威脅，該男子作案後逃離現場。

受害者在案發時用手機拍下嫌犯的體貌特徵，市警於26日晚公布，嫌犯最後一次被看到時身穿黑白相間格子襯衣、牛仔褲、運動鞋，戴眼鏡、未戴口罩，推著一輛手推車。

目前仇恨犯罪小組正在以反亞裔仇恨犯罪調查這起案件，警方稱，亞裔受害者並未受傷，但依然擔心自身安全。

現呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

亞裔 仇恨犯罪 手機

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