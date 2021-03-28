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「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

民調：逾半紐約客 期待春夏回歸疫情前生活

記者張晨╱紐約報導
2020年3月間的曼哈頓華埠。(記者張晨/攝影)
2020年3月間的曼哈頓華埠。(記者張晨/攝影)

隨著紐約的氣溫回暖，以及確診病例、死亡人數和住院人數持續下降，民眾期盼在接種疫苗後回歸正常生活的心情也日益迫切；根據Patch最新公布民調顯示，超半數紐約市民對春夏回歸正常生活持積極態度。

調查顯示，有67%的紐約人願意在今年春天恢復疫情前的日常活動；然而許多人依舊對疫苗的接種持懷疑態度，僅32%的紐約人表示，接種疫苗後回到辦公室工作沒什麼問題。

至於對執政者在疫情中的態度，雖然州長葛謨(Andrew Cuomo)近日多項醜聞纏身，但大多數受訪者仍對他在控制疫情方面給出「A級」的高分；這項評分不禁讓人有些出乎意料，但在去年疫情開始的前幾個月，葛謨曾是全美評價最高的政府官員之一。

而市長白思豪(Bill de Blasio)在Patch的調查中表現遠不如葛謨，大多數人給他打了「C級」。

一些受訪者在調查中分享了自疫情開始以來紐約經歷過最大的失誤或成功，一位民眾表示，「我認為紐約在過去一年做得很好，但也有一些人『不遵守』防疫令，造成了防疫和重啟的挑戰。」

2020年3月1日，紐約市發現確診第一例病例，數天內病例呈指數增長，3月14日全州報告了首例死亡病例，22日州府發布了居家防疫令，所有非必要行業都被勒令關閉，所有學校、日託所和許多公共場所迅速關閉；葛謨採取了封鎖和限制措施，酒吧和餐館關門，百老匯等文娛場所熄燈，地鐵停止深夜服務，數百萬紐約人被迫待在家中。

紐約市 疫情 葛謨

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