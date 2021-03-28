葛謨遭指控性侵 州檢察長辦公室向員工發傳票問話

州檢察長辦公室向葛謨辦公室多名員工發傳票進行問話。（州長辦公室提供）

紐約州 檢察長辦公室日前已經發出傳票給州長葛謨 (Andrew Cuomo)辦公室的多名官員，包括葛謨幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)，要求他們配合其辦公室對葛謨性侵指控的調查。

目前葛謨已經被八名包括前助理在內的女性指控性騷 擾，除州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室已進行獨立調查外，州眾議會司法委員會(Judiciary Committee)也於23日正式啟動針對葛謨的彈劾調查。

據紐約郵報報導，葛謨性騷擾指控者之一、前州長政策和運營助理利斯(Ana Liss)說過，檢察長辦公室調查者曾問她2014年時德羅莎在州府工作時對她的態度，「他們想弄清楚她是否針對過我」，不過利斯說自己當時與德羅莎的交流有限。

州府的律師之一Paul Fishman表示，檢察長辦公室要求州府工作人員提交文件，以及進行會談，都是很正常的，「這些適用於任何調查，不需要對這些正常過程產生不切實際的懷疑。」

不過據另一名指控者、葛謨前助理班奈特(Charlotte Bennett)表示，葛謨曾勉強她在德羅莎和另一名助手面前表演「丹尼男孩」(Danny Boy)，她相信德羅莎看到自己被羞辱的樣子，但卻沒有任何表示，而是繼續觀看。

除眾多性騷擾指控，及隱瞞養老院真是死亡人數指控外，葛謨還被爆去年疫情高峰時期，優先讓自己的家人、朋友，及州內高級官員有限獲得新冠病毒檢測。