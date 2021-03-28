美東華人學術聯誼會線上講座財務規畫

美東華人學術聯誼會線上財經講座。（視頻截圖）

美東華人學術聯誼會27日舉行2021年財經座談會暨第21屆風險管理金融超市研討，邀請多名專業人士講解當前經濟形勢，並提供個人稅務規畫信息。

座談會主題為了解總體經濟，及早制定個人財務規畫；紐約 華僑文教服務中心主任陳永豐表示，了解全球財經發展態勢對個人進行財務規畫非常重要。

資深媒體人魏碧洲表示，拜登 總統上台前大家都以為他會在經濟方面大刀闊斧做很多事情，但目前看來力度還沒有很大，當前經濟方面的重點就是1.9兆億的纾困案，而財政部長耶倫(Jenet Yellen)和拜登口徑一致，認為這一批補助力度還不夠，仍需要繼續增加，並稱不需要擔心通貨膨脹，由此可看出美國 在財務方面有較充分準備。

而運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)日前也提出希望根據人們開車里程數來相應徵稅，這筆稅收將投入到基建，這令很多人感到不安，對很多需要在路上奔波而工作生存的民眾來說無疑增添很多負擔。

魏碧洲表示，目前美國聯邦各部門都在測溫度、拋風向球，測試民眾意向，短時間內應該不會真正加稅。

財務管理公司Gamma Paradigm Capital總經理林敬倫從金融科技、區塊鏈領域進行具體分析資產投資等問題。

會計師李捷緒和杜泓青在會上提供疫情衝擊及個人稅務規畫講解。