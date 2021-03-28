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川普支持者、商人福克斯 挑戰市議員紀思庭

記者顏潔恩╱紐約報導
無政治背景的共和黨籍商人福克斯(左)將在今年選舉挑戰市議員紀思庭。(取自臉書)
無政治背景的共和黨籍商人福克斯(左)將在今年選舉挑戰市議員紀思庭。(取自臉書)

涵蓋布碌崙(布魯克林)貝瑞吉、戴克高地華社的第43選區民主黨籍市議員紀思庭(Justin Brannan)，今年競選連任將對上無政治背景的共和黨籍商人福克斯(Brian Fox)；福克斯是前總統川普支持者，數次在個人臉書轉發貼文，包括宣揚新冠病毒是謊言。

紀思庭自2017年當選第43選區市議員，取代因任期屆滿的前民主黨籍議員蔣特利((Vincent Gentile)，今年尋求連任，將迎接共和黨籍31歲創業家福克斯的挑戰。

福克斯日前宣布參選市議員，並表示支持社區警務執法、關注本地治安和小商業發展；根據競選網站，福克斯是職業介紹公司Phillip Martin Talent的創辦人、管理夥伴，在貝瑞吉土生土長，自宣布參選後，已獲得布碌崙共和黨人(Brooklyn GOP)、布碌崙保守黨(Brooklyn Conservative Party)的背書。

福克斯表態支持增加警務預算(refund the police)，他說在社區加派警力，在主要大道和公眾場所看見警方駐守，是預防不法分子犯罪最有效方式。

他指出，因注意到社區公物常遭破壞，發生入室盜竊和搶劫等犯罪，承諾上任後將採取行動，提升居民生活環境品質，以及妥善處理社區垃圾。

福克斯說，布碌崙南區沒有得到市府足夠關注，醫療和交通資源仍欠缺，他想為長者和殘障人士謀取更多福利，建造出入友善的社區中心；本身也是小企業家的福克斯，計畫為3大道商業區帶來更多經濟刺激，並引導商家設立電子商務平台，通過網路賺錢。

福克斯宣布參選後受到關注，有華裔社區人士指出，從福克斯在個人臉書上轉發的貼文，明顯是川普支持者；例如在推特(twitter)封殺川普帳戶後，福克斯轉發並評論道「自由言論已死亡，歡迎來到共和主義國家」。

川普的長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)曾轉發一則信息，暗示中國實驗室的「病毒洩露論」以及「新冠病毒是個謊言」，也曾被福克斯轉發。

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