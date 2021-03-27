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紐約市長選舉民調 楊安澤獲30%西語裔支持拔頭籌

記者顏潔恩／紐約報導
西語裔電視台發布的最新民調結果顯示，楊安澤以30%支持率獲得西語裔選民的歡迎。(本報檔案照)
西語裔電視台發布的最新民調結果顯示，楊安澤以30%支持率獲得西語裔選民的歡迎。(本報檔案照)

距離紐約市長民主黨初選還有88天，據最新發布的民意調查顯示，華裔市長參選人楊安澤(Andrew Yang)獲得西語裔30%的支持率，拔得頭籌；布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)以10%支持率位居第二；楊安澤重視新冠肺炎疫情相關問題和經濟復甦，是廣受西語裔選民青睞的主因。

據西語裔電視台Univision發布的民意調查顯示，36%的選民還未作出決定，但楊安澤再度輾壓其他競爭者，獲得西語裔選民的30%支持率；此前被稱獲得最多非裔、西語裔選民歡迎的亞當斯僅有10%，緊隨其後的是6%的非營利機構人士莫拉萊斯(Dianne Morales)。

電視台也邀請非西語裔選民進行投票，票選結果楊安澤也以25%的成績奪冠，亞當斯獲得支持率11%、市主計長斯靜格(Scott Stringer)支持率10%，分居第二和第三。

調查進一步披露，無論是否為西語裔選民，最希望新任市長關注保護人民免受疫情影響、復甦經濟；而楊安澤自參選以來，反覆表示重視新冠疫情相關問題，是獲得最高支持率的主因。

根據數據，西語裔在紐約市有120萬名人口，相當於每四名登記選民中就有一名西語裔，能取得西語裔的支持，無疑給了楊安澤更大優勢；不僅如此，在Univision電視網參與民調的選民，80%表示會在6月初選時前往投票。

自由職業者工會(Freelancers Union)主席艾斯賓納(Rafael Espinal)表示，楊安澤大膽的想法與社區的祈願產生共鳴，「我們需要有遠見、專注於把紐約市經營得更好的人」；國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)也讚揚楊安澤是獨特的變革性領導人，給予紐約市最需要的幫助，「他的想法突破語言限制、不同的族裔社區背景，獲得所有人的支持」。

針對該民意調查，楊安澤回應表示，很榮幸自己的想法與西語裔選民相契合，他將重點高度放在振興經濟上，恢復紐約市就業率、為掙扎求存的社區商家提供解決方法、帶回通勤客和旅客流量等。

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